Bruna Marquezine teria protagonizado climão ao encontrar Neymar Jr. acompanhado de suposta affair

13/07/2021 | 14:10



acompanhou aqui, Neymar estaria flertando com a influenciadora digital Hemilly Bellon, ex-affair de Arthur Picoli, que participou do BBB21, e teria inclusive levado a moça para assistir ao jogo de futebol da seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã. Acontece que, de acordo com o colunista Leo Dias, os dois acabaram se dirigindo para uma comemoração após a partida - onde encontraram inesperadamente com Marquezine, gerando um clima desconfortável.

O jornalista afirma que, mesmo com a derrota brasileira na Copa América, o craque teria se dirigido para a casa do amigo Gabriel David - ex-namorado de Anitta e atual de Giovanna Lancellotti - acompanhado de Hemilly para uma confraternização entre amigos. Lancellotti, que é amiga de Bruna, teria então avisado a morena sobre a presença do jogador, mas sem mencionar a influenciadora.

Dessa forma, a atriz teria aparecido de surpresa no local, gerando uma série de desconfortos - isso porque Gabriel David é amigo de Enzo Celulari, com quem Marquezine teria supostamente terminado o relacionamento recentemente. Além disso, encontrar o ex acompanhado de outra mulher teria pego Bruna desprevenida, de modo que ela foi embora da casa de David apenas meia hora depois.

O ex-casal, no entanto, parece já ter data para se encontrar novamente: Leo Dias conta que no próximo sábado, dia 17, Gabriel David teria marcado sua festa de aniversário, e que tanto Neymar quanto Bruna já confirmaram presença no evento.

E aí, será que o clima entre eles vai estar melhor?

Novo affair?

Mas pode ser que os dois continuem se desencontrando romanticamente, já que Hemilly Bellon tem compartilhado mais momentos ao lado do jogador em suas redes sociais. A influenciadora publicou, nos melhores amigos de seu Instagram, um vídeo no qual aparece bebendo ao lado de Neymar em clima de intimidade. O vídeo acabou vazando e passou a circular nas redes sociais.

No vídeo, a garota de 18 anos de idade ainda entregou que havia convencido o jogador a tomar uma rodada de bebida com ela:

Fiz beber cachaça comigo [risos].

Os internautas, é claro, não deixaram de comentar:

E aí, será que está rolando mesmo?

Festa clandestina

Enquanto isso, parece que Neymar pode se envolver em uma nova polêmica - isso porque, de acordo com o colunista Leo Dias, o craque teria promovido uma verdadeira festa em certa mansão do Rio de Janeiro com direito a shows de grande porte; mas isso só teria vindo à tona recentemente.

O jornalista conta que os celulares dos convidados foram confiscados na portaria do local, impedindo que os influenciadores digitais - que estavam em peso no local - registrassem o momento. Entre as atrações estavam Ludmilla e um grupo de pagode que não teve o nome divulgado. A festa teria ocorrido após a final da Copa América e teria varado a noite, com Neymar optando por dormir no local. Não se sabe, no entanto, se essa é a mesma festa que ocorreu na casa de Gabriel David.

Leo Dias ainda ressalta que aglomerações do tipo ainda estão proibidas no Estado por conta da pandemia do novo coronavírus.