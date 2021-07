Luana Piovani relembra agressão e desabafa na web: Quando eu fui agredida, não tinha campanha

13/07/2021 | 13:10



Luana Piovani se manifestou sobre o caso de violência de DJ Ivis contra a esposa, Pamella Holanda. A atriz usou o Instagram Stories nesta terça-feira, dia 13, para desabafar sobre a agressão que sofreu em 2008 do então namorado, Dado Dolabella:

Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida, não tinha campanha e nem Insta. O agressor, seis meses depois, ganhou reality e as mulheres diziam: Vem bater em mim. As mulheres já me envergonharam e pioraram minha situação imensamente. Suspiro aliviada em ver que uma mudança está acontecendo.

Na época, Luana relatou ter sido agredida por Dado Dolabella durante uma briga em uma boate. A camareira do casal, inclusive, acabou sendo ferida também. Dado foi o campeão da primeira edição do reality show A Fazenda, em 2009.

Depois da divulgação de vídeos de DJ Ivis agredindo Pamella, diversos famosos usaram as redes sociais para manifestar sobre o assunto. A seguir, relembre quais famosas também já foram vítimas de violência doméstica.