Esposa de DJ Ivis participa do Encontro e dá detalhes sobre as agressões

13/07/2021 | 13:10



Como você viu, acabaram vazando alguns vídeos do DJ Ivis agredindo a esposa, Pamella Gomes de Holanda, e vários famosos se manifestaram e se indignaram nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira, dia 13, a influenciadora usou os Stories para compartilhar um texto, escrito por sua amiga, sobre o assunto.

Mas não foi só isso, ela ainda durante a manhã participou do programa da Fátima Bernardes, Encontro, e deu mais detalhes sobre o que aconteceu e revelou que eles só colocaram as câmeras dentro de casa porque a Pamella acabou tendo uma complicação após ter o bebê e era a única maneira dela ver a filha.

- A gente colocou as câmeras depois que nasceu minha filha, porque depois que eu tive a bebê eu tive uma complicação e precisei ficar internada, então era a forma que eu tinha de ver minha filha no hospital.

Como o vídeo é super forte, a apresentadora que estava nitidamente desconfortável com a situação e decidiu não mostrar em seu programa as cenas, questionou a influenciadora contou que foi durante a gravidez. E com medo de expor a situação por ser mulher, Pamella comentou que precisava provar tudo o que estava acontecendo dentro de sua casa.

- Eu acreditava que o temperamento dele era o culpado por aquilo. A gente vive num país machista, então eu tinha medo de pelo fato de ele ser homem e ser mulher, por a gente nunca ter voz, eu tenho que provar que aquilo acontecia, porque se for só a minha voz contra a dele eu não vou ter força eu estava com Covid na época e eu saí do quarto para amamentar a Mel [filha deles]. E ele não queria que eu amamentasse a Mel, porque falava que eu ia passar Covid para a menina.

Pamella contou para Fátima Bernardes que nunca tinha contado para a sua mãe sobre as agressões e que ela só foi ficar sabendo quando presenciou com os próprios olhos aquilo.

- Minha mãe só soube quando foi presencial, eu nunca tinha falado nada com ela antes. Ela não faz nada e coloca a mão na cabeça porque sabia como ele era. Ela falou: por favor, isso aqui vai acabar me matando por dentro.

A esposa do DJ revelou quando acabou fazendo os vídeos dentro de casa e revelou que teve uma certa confusão na hora de entender e divulgar o que estava acontecendo dentro de sua casa.

- O primeiro video foi em Dezembro, quando eu tive Covid. E o segundo foi em Fevereiro o que eu tinha não era mais amor. Às vezes a mulher identifica e sabe o que está acontecendo, mas é preciso muita coragem para falar.