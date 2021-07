Dia Mundial do Rock: 4 destinos no mundo que todo fã deveria visitar

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



13/07/2021 | 18:56



Em 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. A data foi sugerida em 1985 por Phil Collins durante o festival Live Aid, que promoveu shows de pesos-pesados do estilo (como Queen, David Bowie, The Who, Black Sabbath e Led Zeppelin) de forma simultânea em dois estádios: o Wembley, em Londres (Inglaterra), e o John F. Kennedy, na Filadélfia (EUA).

No Brasil, o Dia Mundial do Rock começou a ganhar destaque alguns anos mais tarde, já no início da década de 1990, com a popularização de rádios como 89 FM e 97 FM, em São Paulo, além da tradicional Fluminense FM, no Rio de Janeiro. Curiosamente, no resto do mundo, a data caiu em esquecimento – tanto que há projetos nos EUA para que o rock seja celebrado em outros dias, a exemplo de 9 de fevereiro, em alusão ao primeiro show dos Beatles realizado no país, em 1964.

De qualquer forma, para os fãs do estilo, a data é o que menos importa. O importante é celebrar o Dia Mundial do Rock toda hora, e isso pode ser feito, com propriedade, em quatro destinos, dois deles na Inglaterra, e os outros dois nos EUA. Confira:

Onde celebrar o Dia Mundial do Rock

Liverpool

Divulgação – Visit Britain A cidade dos Beatles

Liverpool, na Inglaterra, é o berço da banda de rock mais famosa da história, os Beatles. Uma vez na cidade, os fãs podem embarcar no ônibus azul e amarelo do Magical Mystery Tour, na Albert Dock, para explorar o subúrbio e descobrir os lugares onde moraram Paul, John, George e Ringo. O tour de duas horas passa pela rua Penny Lane e pelo lugar onde ficava o orfanato Strawberry Field.

Uma vez no centro de Liverpool, vale a pena espiar o Liverpool College of Art, onde Lennon estudou. A cidade ainda conta com o Beatles Story, um completíssimo museu dedicado aos Fab4, e o Cavern Club, casa de shows onde a banda se apresentava no início da carreira.

Londres

Paulo Basso Jr. Abbey Road, em Londres

A capital da Inglaterra e o Dia Mundial do Rock têm tudo a ver. Dali surgiram alguns dos maiores nomes do estilo, a exemplo de Led Zeppelin, Rolling Stones, The Police, Pink Floyd e The Who.

Londres também está intimamente ligada aos Beatles. Afinal, é lá que fica o estúdio Abbey Road, na rua homônima que batiza ainda o último disco gravado pelos Fab4 – e cuja faixa de pedestre, que aparece na capa, se transformou em ponto turístico.

Para os fãs de rock, vale a pena visitar também a Heddon Street, que aparece na capa do disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, de David Bowie. E também Camden Town, bairro que serviu de berço do punk e viu o surgimento de bandas como The Clash e Sex Pistols.

Memphis

Paulo Basso Jr. Graceland, a mansão de Elvis em Memphis

Foi no Sun Studio, em Memphis, que foi gravado o primeiro rock do mundo, chamado Rocket 88. A música de Ike Turner, Jackie Brenston e Delta Cats é de 1951. O estúdio também é o lugar em que Elvis Presley gravou a primeira música e seus primeiros sucessos.

Não à toa, a história de Elvis, o rei do rock, está intimamente ligada à de Memphis. Embora tenha nascido em Tupelo, Mississipi, a alguns quilômetros de lá, foi na cidade do Tennessee que ele viveu boa parte de sua carreira de sucesso.

Uma em vez na região, não deixe de conhecer Graceland, a mansão de Elvis e segunda propriedade mais visitada dos EUA – atrás apenas da Casa Branca, em Washington D.C. Aproveite também para explorar a Beale Street, rua repleta de bares com bandas ao vivo e onde nomes como B.B. King começaram a fazer sucesso.

Seattle

Divulgação Museum of Pop Culture, em Seattle

Jimi Hendrix nasceu em Seattle, o que já diz muito porque a cidade do estado de Washington, nos EUA, é um dos melhores lugares do mundo para celebrar o Dia Mundial do Rock. Como se não bastasse, a região foi o epicentro do movimento grunge, que explodiu nos anos 1990 com bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e Soundgarden.

Detalhes sobre todas essas histórias, além de instrumentos e acessórios marcantes do estilo musical, podem ser vistos no Museum of Pop Culture (MoPOP), situado em um moderno edifício de Seattle. Mas o melhor mesmo por lá é ir a alguma das diversas casas de show espalhadas pela cidade para ver o nascimento de novas bandas e, com isso, perpetuar o Dia Mundial do Rock.