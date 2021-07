Charlie Robinson, de Night Court, morre aos 75 anos de idade

13/07/2021 | 12:10



Charlie Robinson, que interpretou o personagem Mac em Night Court, morreu aos 75 anos de idade segundo informações do Page Six.

O ator lutava contra um câncer na próstata e sofreu uma parada cardíaca e falência múltipla dos órgãos devido a um choque séptico.

Ele estava internado no hospital Ronald Reagan UCLA Medical Center em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com uma carreira de mais de 50 anos em Hollywood, o ator ainda ficou conhecido por como o sargento Jeffries em Hart of Dixie e Don Robinson em This Is Us. Ele ainda atuou com participações menos em NCIS, House e Grey's Anatomy.

Charlie deixa a esposa, a atriz Dolorita Noonan-Robinson, filhos, netos e bisnetos.