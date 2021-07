Com saída de Sergio Ramos, Marcelo vira capitão no Real Madrid: 'É um sonho'

13/07/2021 | 11:43



Marcelo é o novo capitão do Real Madrid. Com a transferência do zagueiro Sergio Ramos para o Paris Saint-Germain, o lateral-esquerdo brasileiro finalmente assumiu o posto que ocupava de vez em quando na ausência do espanhol. O jogador se mostrou bem animado e contente com a oportunidade e comemorou em entrevista ao canal oficial do clube.

"É um orgulho, primeiro, mas é uma responsabilidade muito grande do melhor clube do mundo. Aprendo muito em todas as temporadas, sempre há algo novo, e nesta temporada estou com mais ilusão, por ser capitão do Real Madrid", disse o jogador. "Para mim, é um sonho. Fiz todo o possível para estar aqui muitos anos e agora me sinto um sortudo por ter o prazer de ser capitão", completou.

Com 33 anos, o contrato de Marcelo com o Real Madrid é válido até o final da próxima temporada e a expectativa, especialmente agora com a possibilidade de fazer a diferença também como capitão e a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, é pela renovação de seu vínculo.

A ideia é que as coisas não acabem como aconteceu com Sergio Ramos, que entre pedidas, dos dois lados, acabou deixando o clube de graça, depois de 16 anos de contribuição e diversos títulos importantes.

No entanto, Marcelo ficou mais tempo no banco de reservas e atuou somente em 19 dos 52 jogos disputados pelo clube na temporada 2020-2021 sob o comando do técnico francês Zinedine Zidane. Sem falar que o brasileiro também não garantiu a sua permanência em uma entrevista concedida em abril deste ano.

"Só saber que sou do Real Madrid, acordo todos os dias com muita vontade. A cada temporada que vem, sonho ainda mais. Levo muito tempo aqui, mas ambição nunca mudou. Sempre aumentou, com muita vontade de começar a temporada", contou o brasileiro.

A pré-temporada do Real Madrid ainda não está completa, já que o clube não pode contar, por enquanto, com os jogadores que estavam com suas seleções nas disputas da Copa América e da Eurocopa. A estreia oficial será no dia 15 de agosto contra o Alavés, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.