Luísa Sonza rebola de shortinho nos bastidores de seu novo trabalho

13/07/2021 | 11:11



Luísa Sonza vem criando grande expectativa dos fãs em relação ao seu próximo álbum, Doce 22, que será lançado no domingo, dia 18. A cantora voltou com tudo para as redes sociais após ficar quase um mês afastada por causa de ataques sofridos quando o filho de seu ex-marido, Whindersson Nunes, morreu.

Em vídeo que faz parte da pré-divulgação do álbum, Luísa deu pistas de que os fãs podem esperar uma versão dela ainda mais sensual! Só de shortinho, a loira surgiu cobrindo os seios com as mãos e rebolando de costas.

Na página oficial do trabalho, ela ainda apareceu nos bastidores de um ensaio só de camiseta e calcinha, enquanto comia um salgadinho e segurava uma garrafa de champanhe.