Ex-esposa de DJ Ivis relembra agressões: A primeira vez que ele me bateu foi quando eu estava grávida

Depois que os vídeos de DJ Ivis agredindo a esposa, Pamella Gomes de Holanda, vieram à tona, diversos famosos se manifestaram e se indignaram nas redes sociais. Nesta terça-feira, dia 13, a influenciadora usou o Instagram Stories para compartilhar um texto, escrito por sua amiga, sobre o assunto:

A Pamella está bem e Mel também. Graças a Deus, longe de todo o mal que as cercavam. Eu só queria falar algo a respeito e não irei me prolongar, sinto que eu tenho que dizer isso... Se você é amiga de alguém que está inserida em um relacionamento abusivo, não deixe essa amizade porque ela ou ele não te escuta, ou te escuta e volta, e você se cansou de tudo. É cansativo, sim, frustrante, mas pode acontecer o pior. Por diversas vezes você vai se cansar e até dizer que não quer mais saber, como eu mesma já fiz, mas seja rede de apoio, esteja sempre ali porque um relacionamento abusivo é cercado de dependências. Abandonar uma amiga nessa situação é jogar ela ainda mais para essa dependência emocional.

O texto continua:

Por muitas vezes ela vai se afastar, vai começar a minimizar ou parar de falar porque tem vergonha, porque sente culpa. São muitos os fatores que fazem pessoas continuarem o ciclo do abuso. Abandonar a amizade é também culpabilizar a vítima e dizer: Você tem culpa porque não sai disso. Mas não é tão fácil quanto parece, principalmente quando envolve filhos. O mais importante a fazer é tentar ser apoio, ainda que às vezes você se canse, ainda que por vezes até você acredite que então está tudo bem. Eu me culpo muito por um dia já ter dito que estava cansada de aconselhar para nada. Eu sinto que poderia ter feito muito mais. Doeu demais saber que tudo o que estava acontecendo era pior.

Nós, mulheres, precisamos de união, de parar de relativizar tudo, de querer fazer muitas perguntas do tipo: Por que ela não saiu do relacionamento antes? Por que só denunciou agora? Até quando vamos voltar nossas perguntas para as vítimas? Como parar de descredibilizá-las e colocar em dúvida o que falam? Minha amiga denunciou, teve coragem, não foi fácil. O cara recebeu milhares de seguidores, foi para o Instagram falar a arma de defesa mais fácil do patriarcado, que é chamar a mulher de louca e desequilibrada. Teve a audácia de fazer B.O. e de expor vídeos que só comprovam o quão misógino ele é e ainda está solto. Tudo isso enquanto sua ex-mulher tinha e tem medo. Eu tento acreditar na justiça dos homens, e é muito falha. Mas sei que a de Deus não é.

Pamella ainda escreveu:

Não abandone! Não tente entender, não peça explicação, justificativas. Acolha! Ame! Ouça, ouçam! Nos ouçam, por favor!

Segundo informações do colunista Leo Dias, assim que soube do caso de agressão, o cantor Xand Avião demitiu DJ Ivis de seu escritório de agenciamento. Ele também ofereceu ajuda para Pamella e para a filha do casal, Mel, que tem nove meses de idade.

Também ao colunista, Pamella concedeu uma entrevista sobre o assunto na última segunda-feira, dia 12. Ela contou quando as agressões começaram:

- A primeira vez que ele me bateu, me agrediu, foi quando eu estava grávida de cinco para seis meses. Ele me pegou pelo pescoço e veio me arrastando pelo corredor que tinha no antigo apartamento que a gente morava. Na cabeça dele era como se eu fosse um problema, um fardo.

A influenciadora afirmou que as agressões não eram apenas físicas:

- Não era só fisicamente, era verbalmente, psicologicamente. Era um terror psicológico muito grande.