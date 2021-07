Antonia Fontenelle ameaça Juliette após acusação de xenofobia

13/07/2021 | 11:10



Antonia Fontenelle se envolveu em uma nova polêmica ao chamar o DJ Ivis, que está sendo acusado de agredir a esposa, de paraíba. Na última segunda-feira, dia 12, a artista comentou uma publicação que falava sobre o caso usando o termo de forma pejorativa, e acabou atraindo críticas de alguns famosos como Juliette Freire - que ainda foi rebatida por Fontenelle.

A questão teve início quando Antonia publicou a seguinte mensagem em um post do Instagram que falava sobre as agressões do DJ, além de ter feito outros comentários usando o termo fazer paraibada:

Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso.

Diante disso, Juliette, Flayslane e Gkay, que nasceram no estado da Paraíba, acabaram se pronunciando em suas redes sociais e apontando que o uso da palavra que dá nome à região como sinônimo de algo errado é uma atitude xenofóbica. Através do Stories do Instagram, a campeã do BBB21 publicou um vídeo no qual condena a atitude sem citar nomes:

- Essa não é a primeira vez que eu escuto alguém usar o termo Paraíba de forma pejorativa. Paraíba é o estado da Paraíba, nós somos paraibanas. Se você quer usar algum adjetivo ruim, use agressor, criminoso, procure qualquer outro. Isso não é brincadeira, isso não é leve, isso machuca e reproduz um discurso de ódio e xenofobia. Ah foi sem maldade, pouco importa. É sem maldade mas machuca.

Antonia Fontenelle, no entanto, não gostou das críticas que recebeu e, em tom de ameaça, decidiu rebater os comentários de Juliette Freire. A artista publicou um vídeo em seu canal de YouTube para falar sobre a situação, e respondeu diretamente a maquiadora, além de criticar tanto Freire quanto Anitta:

- Não vou te pedir desculpas, sua irresponsável. O que esperar de uma pessoa que sai do BBB e acha que é a melhor amiga de Larissa de Honorio Gurgel, vulgo Anitta? Você é uma deslumbrada, menina! Tome muito cuidado. Você me respeita! Quando você vem com o fubá, o meu cuscuz já tá pronto há muito tempo.

Além disso, ela ainda publicou uma série de declarações em suas redes sociais para se defender, afirmando que o termo em questão não passa de uma força de expressão e acusando famosos e internautas de tentar minimizar a agressão doméstica praticada pelo DJ Ivis diante das acusações de xenofobia:

Paraíba é força de expressão. Quem faz paraibada, como por exemplo bater em mulher, esses machos es***tos que ganham uns trocados e acham que pode tudo. Essa é a mais uma prova de que vocês da máfia digital, são do mal, ignorando um fato tão importante e repugnante como uma mulher ser agredida. A casa de vocês também vai cair, anotem.

Fontenelle ainda relembrou o processo que sofreu por parte de Giselle Itié, que também a acusou de xenofobia, mas acabou tendo a ação arquivada:

- De novo? Não cola. Já tentaram me acusar de xenofobia. Querem ganhar dinheiro? Vão trabalhar decentemente, mas não vão fazer isso com as pessoas porque não vai ser possível. Não vai. As pessoas abriram os olhos em relação a vocês, é o que eu espeço. Agora, me acusar de xenofóbica? Ah, procurem outra, procurem outra porque essa quem tentou já se fod**.