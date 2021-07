Polícia Civil indicia zelador por tentativa de furto em São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



13/07/2021 | 10:50



A Polícia Civil indiciou, na tarde desta segunda-feira (12), um homem, de 47 anos, que atuava como zelador de um edifício no bairro Jardim do Mar, em São Bernardo. Ele foi flagrado tentando furtar um dos apartamentos no último dia 1°. Agentes do 1º Distrito Policial da cidade foram acionados pelo síndico do condomínio residencial, o qual informou que o zelador teria sido surpreendido por sistema de monitoramento ao ingressar em um dos imóveis.

Conforme apontam as imagens do circuito interno, ele entrou em apartamento alheio sem o consentimento do morador e ali foi verificar o conteúdo de gavetas e armários e somente se retirou do local quando suspeitou que estava sendo gravado. As câmeras haviam sido instaladas pelo proprietário, que há havia sido vítima de furto por vezes, ainda que não tenha comunicado os fatos à Polícia Civil.

O autor foi indiciado por tentativa de furto qualificado, sendo instaurado o correspondente inquérito policial.

A Polícia Civil ressalta a importância do registro de ocorrências criminais, para que os fatos sejam devidamente investigados e os autores responsabilizados.