Alguns brasileiros vacinados já podem viajar para o Catar sem cumprir quarentena

Alguns brasileiros vacinados já podem viajar para o Catar, onde será disputada a Copa do Mundo de 2022, sem a necessidade de cumprir o período de quarentena. O país divulgou que a medida é válida para turistas que estiverem totalmente imunizados (há pelo menos 14 dias) com doses das marcas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca (Oxford), Janssen (Johnson & Johnson) ou Moderna. Por enquanto, a Coronavac, amplamente utilizada no Brasil, é aceita pelo país do Oriente Médio com algumas condições específicas.

Para comprovar a imunização, o viajante precisa baixar um aplicativo chamado Ehteraz. Até 12 horas antes da chegada ao Catar, é preciso usar o software para enviar o comprovante de vacinação, que deve apresentar informações como nome completo, data, marca e lote da dose recebida. Depois disso, basta esperar a análise dos dados e o envio de uma permissão de viagem emitida pelo governo, que deve ser apresentada no check-in do voo para o Oriente Médio e na hora da imigração.

Apesar de não precisarem cumprir quarentena após a chegada no país, os brasileiros vacinados com doses autorizadas devem seguir algumas regras. Assim como todos os outros viajantes, é necessário realizar dois testes RT-PCR (um até 72 horas antes do embarque e outro ao chegar no Catar).

Outras vacinas

Turistas que tomaram vacinas como Coronavac ou Sinopharm também devem fazer as análises RT-PCR, além de um teste de anticorpos na chegada ao país. Caso o exame mostre proteção contra a covid-19, a pessoa pode seguir viagem sem precisar realizar quarentena. Para quem não tem anticorpos contra o vírus, é necessário cumprir 10 dias de isolamento social e realizar um terceiro RT-PCR no 9º dia.

