Rapper de 21 anos de idade é morto a tiros durante live em rede social

13/07/2021 | 09:11



O rapper Zerail Dijon Rivera, mais conhecido pelo nome artístico Indian Red Boy, foi morto a tiros enquanto dirigia e participava de uma live no Instagram, aos 21 anos de idade, no dia 8 de julho.

De acordo com o jornal Mirror, o músico estava ao volante do próprio veículo enquanto conversava ao vivo com a personalidade de mídia social Kapone, quando foi possível ouvir o barulho dos disparos. Antes que a transmissão fosse encerrada, o rapper ainda teria pedido que o colega chamasse a polícia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, onde ocorreu o crime, o músico já estava morto quando as autoridades chegaram ao local e foi vítima de diversos disparos, sendo que três deles teriam atingido sua cabeça.

A polícia especula que o autor dos disparos, que fugiu antes da chegada das autoridades, estava a pé e tinha Indian Red Boy como alvo fixo. Até o momento, especula-se que o crime tenha sido um ato de vingança em resposta à depredação de um mural feito em homenagem ao também rapper Nipsey Hussle, que era adversário de Indian Red Boy e morreu em 2019.

Um suposto vídeo do momento circula nas redes sociais, com diversos internautas definindo o registro como perturbador e traumatizante.