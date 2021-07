Férias de luxo: conheça o incrível iate de Cristiano Ronaldo

Redação

O iate de Cristiano Ronaldo vem estampando a capa de diversos periódicos europeus. Após a eliminação de Portugal na Eurocopa, o jogador resolveu passar férias com a família nos arredores da Ilha da Madeira, onde nasceu, e tem divulgado alguns momentos de lazer no Instagram.

Nas imagens, o CR7 revela alguns detalhes do Azimut Grande 27 Metri, iate que adquiriu em 2020 e é avaliado em 5,5 milhões de libras (quase R$ 40 milhões na cotação de hoje). Trata-se de uma das embarcações mais luxuosas da Azimut, famosa armadora com base em Viareggio, na Itália.

Como é o iate de Cristiano Ronaldo

Projetado pelo designer Stefano Righini, o iate de Cristiano Ronaldo tem toques personalizados e conta com cinco cabines, seis banheiros, duas áreas de relaxamento, lounge, sala de jantar e cozinha. Decorada de forma personalizada, a embarcação é dividida em três pavimentos, nos quais há espaço gourmet, banheiras e até um deque de madeira que se estende na popa (traseira).

Impulsionado por dois motores de 1.900 cavalos, o iate de Cristiano Ronaldo pode atingir até 28 nós (pouco mais de 50 km/h). Feito em fibra de carbono, ele tem 27 metros de comprimento e pesa 93 toneladas. Ao todo, compreende 350 m², o que faz dele maior que muito apartamento de luxo.

Fotos do iate milionário

Confira algumas imagens do modelo Azimut Grande 27 Metri, o iate de Cristiano Ronaldo.

