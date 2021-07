Exportações da China crescem 32,2% em junho na base anual

13/07/2021 | 07:12



A exportações da China registraram salto anual de 32,2% em junho, informou nesta terça-feira, 13, a Administração Geral Aduaneira do país. O resultado surpreendeu analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que apontavam para alta de 23,2%. As importações também vieram acima do projetado. O avanço foi de 36,7% no sexto mês do ano, ante expectativa de 25,6%. Por fim, o saldo comercial registrou números mais expressivos do que o esperado. O superávit da balança chinesa somou US$ 51,5 bilhões. Analistas estimavam número menor, de US$ 45,5 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.