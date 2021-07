Santo André terão Sampaio-MA pela frente nos play-offs da Liga

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/07/2021



O Santo André/Apaba já sabe quem terá pela frente nos play-offs da Liga de Basquete Feminino. Após vencerem o Blumenau-SC, sábado, em Santa Catarina, e garantir a sexta colocação geral na primeira fase, as comandadas de Arilza Coraça terão pela frente o Sampaio Basquete-MA, que teve a terceira melhor campanha na etapa inicial do torneio. O primeiro jogo será domingo, às 14h, em casa, e o segundo, dia 23, às 19h30, fora. Se necessário, o duelo de número três acontece no dia 24, também longe da região.



Será grande desafio para a equipe andreense, sobretudo na comparação dos resultados da primeira fase. Nos dois encontros com as maranhenses, Santo André foi derrotado: 70 a 55 em São Luís e 74 a 73 no duelo no Grande ABC.



Ainda assim, pela forma como terminou a primeira fase, vencendo Blumenau fora de casa, o representante da região se mostra confiante em avançar para as semifinais. “Uma vitória muito importante, porque mostrou a força do nosso grupo. Tivemos várias jogadoras pontuando com dígitos duplos, mesmo sem o time completo, fizemos um bom jogo e vamos mais motivadas para os play-offs”, afirmou a cubana Ariadna, que fez um duplo-duplo em Santa Catarina, com 26 pontos e 11 rebotes. Outras duas companheiras que também tiveram destaque foram Glenda, com 18 pontos e 16 rebotes, e Sassá Gonçalves, com 14 pontos e dez rebotes.



Esta última partida ainda teve grande significado para Jaqueline de Paula, que retornou à equipe após quase dois meses fora. Ela foi responsável por 16 pontos de Santo André. “Muito feliz tanto com minha volta e meu retorno bem, quanto com toda a equipe. Tivemos desfalques, mas ainda assim soubemos jogar e o time todo está de parabéns”, concluiu a atleta andreense.