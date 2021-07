Suspeições

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 23:59



É tão grande a quantidade de irregularidades apontadas pelos mais diversos órgãos de controle no convênio assinado entre Prefeitura de São Caetano e Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para a realização do Natal Iluminado, em 2016, que será desagradável surpresa qualquer resultado diferente da reprovação do contrato pelo Tribunal de Contas do Estado, que agendou para hoje a análise do caso. O tema, que já era sensível o suficiente pela suspeita de desvio de R$ 1 milhão dos cofres públicos, tornou-se ainda mais polêmico depois que se tornaram públicas as estranhas relações entre o relator do processo no TCE e o escritório de advogados que defende a entidade acusada.



O parecer da procuradora do MPC (Ministério Público de Contas), Letícia Formoso Delsin Matuck Feres, não deixa dúvidas de que a Aciscs cometeu “graves falhas”, infringindo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e interesse público. Houve tanta confusão no uso de dinheiro público que a prestação de contas não conseguiu comprovar como foram gastos R$ 300 mil, praticamente um terço do valor recebido do erário – e parte das notas fiscais se referia a custos que nada tinham a ver com o convênio, como refeições regadas a bebidas alcoólicas e até a aquisição de óculos de sol.



Se já não bastassem as suspeitas do Ministério Público de Contas sobre o contrato em si, o caso passou a suscitar ainda mais dúvidas depois que veio a público a informação de que uma assessora do conselheiro relator Alexandre Sarquis, responsável pelo pedido de aprovação das contas, é mãe da advogada Fernanda Raele, que atua justamente no escritório contratado pelo então presidente da Aciscs, Walter Estevam Junior, para defendê-lo no processo.



É neste clima de suspeição generalizada que as contas do Natal Iluminado chegam para análise dos conselheiros do TCE. Ante a fartura de provas de irregularidades, rejeitá-las seria a única forma capaz de refrear a polêmica que se instalou na opinião pública em torno do Natal Iluminado.