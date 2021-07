Bia Moço

13/07/2021 | 00:01



A Polícia Civil está à procura de Bruno de Freitas Lopes, 27 anos, suspeito de assassinar Ester de Oliveira Sigoli, 4, morta com um tiro no peito, no Jardim Ana Maria, em Santo André, na noite de domingo. Segundo a investigação, a garota foi atingida por engano por Bruno já que o alvo era seu pai, Jorge Willian de Oliveira Sigoli, 30, com quem o acusado tinha desavença por causa de uma vaga de garagem.

Conforme o boletim de ocorrência, a menina chegava em casa com o pai, a mãe, Brenda Oliveira Placido, 22, e mais três crianças da família, quando Bruno chegou atirando com pistola de calibre 38. Jorge foi atingido no braço por dois disparos, e Ester levou um tiro no tórax. O enterro da menina ocorreu na tarde de ontem.

Mesmo ferido, Jorge dirigiu até o CHM (Centro Hospitalar Municipal), mas Ester não resistiu aos ferimentos. Ele passou por cirurgia e retirou dois projéteis do braço. Em depoimento, Brenda relata que chegou a tentar conter Bruno, que a atingiu na cabeça, provavelmente com uma coronhada, fugindo na sequência. Ela conta ainda que Jorge já havia sido ameaçado de morte por Bruno “recentemente”, devido a “desavenças antigas”.

Policiais civis confirmaram ao Diário que a briga entre os dois homens já ocorre desde 2018 devido a uma vaga de garagem que ambos dividiam. Segundo a polícia, Bruno, que agora está foragido, já havia sido agredido por Jorge com golpes de faca em briga anterior. Depois disso, Bruno passou a ameaçar Jorge, como vingança. Ainda conforme a polícia, na época, Jorge teve pedido de prisão expedido, no entanto, a Justiça não deu a pronúncia e o caso foi arquivado. Investigadores acreditam ainda que o caso trata-se de retaliação, e que a morte da menina tenha ocorrido por erro de disparo, já que a intenção de Bruno era tirar a vida de Jorge. Além disso, há informações ainda não confirmadas pela polícia de que Brenda e a companheira de Bruno seriam primas.

Agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) e investigadores seguiam em diligências. Até o fechamento desta edição, Bruno não havia sido encontrado. O caso foi registrado no 2º DP (Camilópolis), mas a investigação ficou a cargo do 5º DP (Parque Novo Oratório).



LUTO

Em sua rede social, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), lamentou a tragédia e afirmou que a cidade está de luto devido ao assassinato de Ester. “É impossível acreditar que uma discussão de vizinhos termine em morte, especialmente de uma criança de 4 anos. A pequena Ester pagou com a própria vida pela intolerância e pela raiva. Ela não tinha nada a ver com a disputa da vaga de garagem. Tinha, sim, tudo a ver com brincar, aprender, sorrir e viver. Não podemos aceitar ou achar natural que a violência prevaleça sobre qualquer diálogo. E o criminoso deve ser punido. Registro aqui os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares, que se despedem agora. Tristeza imensa”, lamentou Paulo Serra.