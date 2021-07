Do Dgabc.com.br



13/07/2021



O governo do Estado anunciou ontem a inclusão de 778 escolas da rede pública estadual, de 118 cidades, no PEI (Programa de Ensino Integral) a partir de 2022. O anúncio foi realizado pelo chefe do Executivo João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no Memorial da América Latina.

Com a expansão do programa, a iniciativa passa a alcançar agora 1.855 escolas no Estado e beneficia 387,3 mil alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Com as novas definições, o PEI estará presente em 427 municípios paulistas em todas as regiões do Estado.

O Palácio dos Bandeirantes não divulgou quais escolas ou cidades serão contempladas com a ampliação do programa. Até setembro de 2020, na última atualização, o Grande ABC contava com 35 escolas estaduais contempladas com o ensino integral.

Conforme o secretário de Educação do governo do Estado, Rossieli Soares, esta é a gestão que mais atuou para ampliar o número de escolas no programa. “Este é o governo que promoveu a inclusão do maior número de escolas no sistema de tempo integral. Saltamos para 1.077 escolas em tempo integral com menos de dois anos, e no meio de uma pandemia, porque acreditamos nesse modelo”, afirmou Rossieli, que também participou da coletiva de imprensa.

Criado em 2012, o PEI, de acordo com o governo do Estado, potencializa a melhoria da aprendizagem e auxilia no desenvolvimento dos estudantes, abrangendo as dimensões intelectual, física e socioemocional, por exemplo. A iniciativa é baseada em modelo pedagógico articulado a um modelo de gestão. Enquanto o primeiro cuida de áreas como protagonismo juvenil, tutoria, nivelamento, além de componentes curriculares específicos, o outro é responsável pelo planejamento e desenvolvimento das ações pedagógicas de maneira estruturada.

“Os resultados que alcançamos ao longo de dois anos e meio nos permitem hoje (ontem) fazer esse anúncio de grande importância. Isso é uma vitória da educação. Tempo integral para tudo: para o aconchego, o ensino, o estudo e para a formação de uma nova geração de brasileiros”, declarou o governador João Doria.

A ampliação do programa é resultado da participação das 91 diretorias de ensino no processo de adesão deste ano, disponibilizado entre março e junho. O número de PEIs será quintuplicado, em comparação a 2018, quando o programa estava presente em 364 unidades escolares. Destaque para oito cidades com mais de 50 mil habitantes, Piracicaba, Mirassol, Campo Limpo Paulista, Lorena, Avaré, Barretos, Olímpia e Fernandópolis, que passarão a oferecer o PEI em 80% das escolas.