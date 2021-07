Bia Moço

O Grande ABC vai vacinar ao menos 135.965 jovens de 12 a 17 anos contra a Covid a partir do dia 23 de agosto. A medida foi anunciada domingo pelo governo do Estado. No entanto, somente o imunizante da Pfizer foi aprovado até agora pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso na faixa etária. A previsão do Estado é que os adolescentes estejam vacinados, ao menos com a primeira dose, até 30 de setembro.

Em São Bernardo serão vacinados 66.059 jovens; em São Caetano serão 10 mil contemplados; Mauá vai proteger 49.006 adolescentes; Ribeirão Pires, 3.900; e Rio Grande da Serra, cerca de 7.000. Santo André e Diadema não informaram o número de pessoas que fazem parte da faixa etária até o fechamento desta edição.

A medida foi confirmada pelo governador João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O calendário da vacinação em adultos acima dos 18 anos também foi antecipado, e deve ser finalizado até o dia 20 de agosto, ou seja, 26 dias antes da data prevista, que era dia 15 de setembro.

Na primeira etapa da vacinação, entre 23 de agosto a 5 de setembro, a prioridade será imunizar grávidas e adolescentes que possuem algum tipo de comorbidade ou deficiência. “Começaremos a vacinação pelos que mais precisam, o que reforça a segurança não só de cada um destes adolescentes que serão imunizados, mas de suas famílias, colegas de escola e grupos de amigos que tanto fortalecem o senso de identidade e pertencimento”, frisou Regiane de Paula, coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização).

Em setembro começa a vacinação dos adolescentes por faixa etária. Entre os dias 6 e 19 será a vez dos quem têm entre 15 e 17 anos. Já entre os dias 20 e 30 será a vez de jovens de 12 a 14 anos em todo o Estado.

Infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Ingrid Napoleão Cotta explicou que a vacinação destes jovens só será possível graças à aquisição de lotes extras da vacina da Pfizer. “As demais vacinas (Coronavac, Astrazeneca e Janssen) podem até representar risco para esse público, embora não seja o esperado. Mas antes (de ministrar as doses em menores de 18 anos) é preciso que os estudos (de segurança de aplicação neste público) terminem”, destacou a especialista.

A médica pontuou ainda a importância de imunizar os jovens. “São crianças que necessitam não só do ensino, mas também da convivência social e estimulação. Com a vacinação desses adolescentes, felizmente, avançaremos ainda mais no sentido de imunizar toda população, colaborando de forma importante no controle da pandemia”, finalizou Ingrid.



NOVOS PÚBLICOS

Santo André e Mauá avançam hoje na campanha de vacinação. A Prefeitura andreense anunciou ontem à noite que abriu agendamento para proteger moradores a partir de 35 anos no site psa.santoandre.br/vacinacovid. Já Mauá imuniza a partir de hoje munícipes com 34 anos em 24 pontos da cidade, incluindo as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A expectativa da administração é contemplar os moradores com 33 na quinta-feira.