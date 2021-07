Anderson Fattori

13/07/2021



A taxa de reprodução da Covid no Grande ABC está abaixo de 1 pela primeira vez desde o dia 2 de junho, o que comprova que a pandemia desacelerou. De acordo com dados tabulados pela SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), que considera informações do governo do Estado, o número da região era de 0,99 ontem. O indicador é o que dita o ritmo da pandemia e significa que 100 pessoas infectadas pelo coronavírus consegue transmitir a doença para outros 99 indivíduos.



O indicador chegou a 1,61 no Grande ABC em 21 de junho, pico desde o início do ano, e depois começou a cair vertiginosamente, até alcançar o patamar abaixo de 1 ontem. A expectativa dos especialistas é que aconteça queda brusca no número de infecções pelo coronavírus caso o número se mantenha neste nível por pelo menos duas semanas.



Mesmo baixo, o número das cidades da região é o terceiro maior do Estado, atrás apenas da Grande São Paulo Leste, composta pelos municípios do Alto Tietê, que registra 1,10, e da Grande São Paulo Oeste, onde ficam cidades como Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e Osasco, com 1,05.



A taxa de transmissão do Grande ABC só não é menor porque a pandemia segue fora de controle em Mauá. De acordo com dados da plataforma, o município tem o maior crescimento de casos de coronavírus em uma semana, passando de 25.761 para 27.094, acréscimo de 5,17%. A cidade é a única da região entre as 40 primeiras da lista. Para calcular a taxa de transmissão é levado em conta o número de novos contaminados, de recuperados e de casos ativos da doença.



ATUALIZAÇÃO DOS CASOS

As cidades do Grande ABC registraram ontem o menor número de casos para um dia útil desde 31 de maio. Foram 540 diagnósticos positivos confirmados, dez a mais do que há um mês e meio. Entre este total, 353, ou seja, 64,1% foram reportados por Mauá. Os demais foram em Diadema (105), São Bernardo (46), São Caetano (18), Santo André (16), Ribeirão Pires (sete) e Rio Grande da Serra (cinco).



Foram confirmadas mais 19 mortes no Grande ABC, sendo sete em São Bernardo, quatro em São Caetano, três em Santo André, três em Mauá e duas em Diadema.



Com isso, desde o início da pandemia são 227.907 diagnósticos positivos de Covid-19 e 9.208 falecimento em decorrência da doença. O número de pessoas recuperadas da enfermidade chegou a 210.935.



Foram ministradas ontem mais 17.185 doses da vacina, sendo 8.724 referentes à primeira dose e 8.461, à segunda.

No Estado, foram registrados mais 65 mortes e 3.122 casos de Covid, entre domingo e ontem. Com isso, desde o início da pandemia são 132.205 óbitos e 3.869.300 diagnósticos positivos da doença, sendo que, destes, 3.515.997 tiveram Covid e se recuperaram.



Segundo dados da Secretaria do Estado da Saúde, ontem eram menos de 8.000 pessoas internadas em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo com casos de Covid. São 7.974 pessoas assistidas em leitos desse tipo, além de outros 7.686 pacientes ocupando vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 66,2% e na Grande São Paulo é de 60,9%.



No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram mais 745 mortes e 17.031 casos confirmados de coronavírus. Com isso, o total de vítimas fatais da Covid chegou a 534.233, enquanto o de pacientes contaminados foi a 19.106.971. O número de pessoas que se recuperaram da enfermidade é de 17.666.654.