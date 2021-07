Mauá avança no calendário de vacinação contra a Covid

da Redação



12/07/2021



Mauá anunciou a atualização na vacinação contra a Covid-19. Nesta semana, o município definiu novo calendário para aplicação de doses. Quem tem 34 anos e mora na cidade poderá receber o imunizante a partir de terça-feira (13). Já para aqueles com 33 anos, a vacinação será aberta a partir de quinta-feira (15).

Ao todo, serão 24 postos à disposição da população nesta faixa etária, estimada em 16 mil pessoas. A novidade é que no sábado (17) também haverá imunização. O público será definido nos próximos dias, após a chegada de novas doses. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (12), já foram aplicadas em Mauá 233.568 (188.640 da primeira dose, 44.782 da segunda e 146 doses únicas).

A vacinação contra a Covid em Mauá é realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30, nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A exceção é a UBS Vila Magini, que terá horário estendido para vacinar a população, das 9h às 19h30 (as UBSs Flórida e Zaíra 2 também operam até as 19h30, porém, apenas na terça e na quinta-feira).

O Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, único a atender no sistema drive-thru, funciona das 9h às 15h30, mas somente no dia de abertura de cada nova faixa etária (no caso, nesta terça-feira e nesta quinta-feira). A entrada é pela Rua Vitorino Dell’Antonia, no estacionamento de funcionários da Prefeitura.

O pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br) é obrigatório, pois agiliza o atendimento. Somente serão imunizados os residentes no município e que apresentem o comprovante de residência em nome do morador, do pai ou da mãe, assim como em nome do marido ou da mulher (com cópia da certidão de casamento para comprovar). Todos devem apresentar CPF e documento com foto (CNH ou RG) para receber a dose.



Munícipes com 30 anos ou mais podem se cadastrar para a xepa da vacina nas UBSs. Para participar é preciso morar em Mauá e apresentar comprovante de endereço, RG e documento com foto (CNH ou CPF) na unidade de saúde mais próxima de sua residência. Não se trata de agendamento, mas de inscrição para receber o imunizante quando houver sobra de doses. O usuário é avisado por telefone.

É possível ajudar a combater a fome em Mauá ao se imunizar. Doe qualquer alimento da cesta básica para a campanha ''Mauá na luta contra a fome'' no dia em que for tomar a vacina na unidade de saúde ou drive-thru. Não é obrigatório, mas ajudará muito a quem não tem o mínimo para colocar na mesa.