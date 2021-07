Banda Inocentes será a atração principal do 3º Festival Rock ABC, neste sábado

da Redação



12/07/2021 | 18:36



A Banda punk Inocentes será a atração principal do Festiva Rock ABC 2021, promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no próximo sábado. O evento está em sua terceira edição e é realizado em comemoração ao Dia Mundial do Rock, que tem como data oficial 13 de julho. O show será ao vivo e transmitido pelas redes sociais do Sindicato e pela TVT. Por conta da pandemia, não haverá público.

Além da banda principal, o Festival Rock ABC contará com shows de bandas independentes da região e de sócios do Sindicato, que foram escolhidas por meio de votação realizada nas redes da entidade no período de 26 de junho a 10 de julho. As bandas que tiveram mais curtidas do total de 20 inscritas, uma em cada categoria, vão se apresentar.

As bandas vencedoras serão conhecidas amanhã, durante live realizada pelo Sindicato, às 21h, que marca o Dia Mundial do Rock e pretende ser um “esquenta” para o Festival de sábado. Participam do debate de amanhã o presidente do Sindicato, Wagner Santana, o Wagnão, os secretários de Cultura das duas cidades parceiras na realização desta edição do Festival, José Luís Ferrarezi, de Mauá, e Deivid Couto, de Diadema, além do jornalista Marcelo Mendez e da produtora musical Carol Folha. Acompanhe pelas redes:

facebook.com/smabc ou youTube.com/smabcoficial

INOCENTES

Clemente, líder da banda e uma das principais caras do rock nacional, iniciou a carreira em 1978, como baixista, na lendária “Restos de Nada” e passou pelos “Condutores de Cadáver”, de onde também saíram os outros membros fundadores do Inocentes. A Banda logo se tornou um dos pilares do punk.

Apesar do sucesso, com o acirramento das brigas de gangues entre 1983 e 1984, o Inocentes afastou-se do movimento e se aproximou da cena do rock paulista. Com uma sonoridade mais próxima ao pós-punk, chegaram à Warner em 1986 como o primeiro conjunto do punk paulista contratado por uma grande gravadora. Ali foram lançados três discos, entre eles o antológico EP "Pânico em SP".

A formação atual é a mesma desde 1995, com Anselmo Monstro no baixo, Nonô (Luis Singnoreti) na bateria, Ronaldo Passos na guitarra e Clemente, voz e guitarra. O show contará também com a participação de Ariel, um dos primeiros vocalistas da banda na década de 80.

Em 2019 o grupo lançou o EP “Cidade Solidão”, que conta com três faixas inéditas, dentre elas o single Donos das Ruas, além da regravação do clássico Escombros, faixa lançada originalmente no álbum Ruas. O lançamento contou com uma turnê Europeia, com destaque para apresentação no Rebellion, o maior festival punk do mundo, que ocorre em Blackpool, Inglaterra.

Neste ano a banda apresentará seu potente show com os maiores sucessos da carreira, além das faixas do EP Cidade Solidão. Na bagagem, 14 álbuns, 1 DVD e participação em quatro coletâneas, no Brasil e na Alemanha.