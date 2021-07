Obituário - 13 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/07/2021 | 00:01



Elvira Romano

(Indaiatuba, São Paulo, 23-3-1928 – São Bernardo, 9-7-2021)

Uma dama: assim foi Elvira Romano. Sempre presente nas ações sociais de São Bernardo. Benemérita. Figura de destaque das rodas e eventos que marcaram época, como as festas dos galardões, iniciativa do colunista Tito Lima.

Em todas as circunstâncias, amável e gentil. A esposa de Zezinho Romano, da empresa de ônibus pioneira no transporte de passageiros para São Paulo.

Dona Elvira era filha de José Antonio Sartori e Angela Ratti. Residia no Centro de São Bernardo. Parte aos 93 anos. Está sepultada no Cemitério de Vila Euclides. Deixa os filhos Ana Maria e José Carlos.



SANTO ANDRÉ

Lauricena Martins, 97. Natural de Mirai (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josephina Mursa Paula, 96. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Miguel Martins de Oliveira, 95. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Engracia Oliveira de Brito, 84. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Ghellero Rodrigues, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Tereza Silva de Sousa, 80. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Helio Monho, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Andreense, em Santo André. Motorista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Ferreira Morais, 72. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dércio Gossi, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Antonio Simões Bevilacqua, 68. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícero Felesmino da Silva, 65. Natural de São João (Pernambuco). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Jose Barreto Mendes, 63. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis. Autônomo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Maria Leonil Marques Teixeira, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Valdemir Aprecido Ramalho, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Motorista. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Cristiane da Silva Brito, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Roque de Almeida, 47. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo de Lara Cruz, 32. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Segurança. Dia 9, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniela Passos Pereira, 28. Natural de São Paulo, Capital, Residia na Vila Luzita, em santo André. Operadora de telemarketing. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jefferson Souza Santos, 22. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Estudante. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO BERNARDO

Roberto Juncker, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 5, em Ribeirão Pires. Memorial Planalto.

Vilmar Rodrigues Albanese, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Memorial Planalto.



SÃO CAETANO

Elvira de Furtado, 93. Natural de Portugal. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ignez Arle Cazella, 93. Natural de Leme (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

Walter Lanzieri, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Clarice Scavarelli, 82. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luiza de Marilac da Conceição, 65. Natural de Oliveira (Minas Gerais). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Filomena Assumpção Nunes, 89. Natural de São Vicente Ferrer (Maranhão). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Evandro Felipe Cordeiro de Souza, 32. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Adryan Luiz de Arantes Bareikis, 12. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Clarinda Begani Gola, 95. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Mercedes Vanancio Perdão, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Santana, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Rosa Nishimura Sasaki, 85. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São Sebastião, em Suzano (São Paulo).

Madalena Ratini dos Anjos. 83. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Jardim das Rosas, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Osvaldo Evangelista da Silva, 81. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Jorge da Silva, 71. Natural de São Vicente (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Vitor de Jesus Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

José Ronaldo de Lima, 54. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.