Polícia investiga denúncia de fura-fila da vacinação em Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 17:43



A Polícia Civil de Diadema investiga caso de fura-fila de parentes de funcionários da Prefeitura. Ao todo, seis imunizados são investigados, suspeitos de burlarem as regras para receber doses da vacina contra a Covid-19 antes da hora. A administração avisou que já apura o caso e que se comprovada a irregularidade irá agir com rigor.

Todos os casos estão registrados na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Paineiras e envolvem pessoas com idade inferior ao público-alvo atual e até funcionário de uma padaria que se passou por agente de saúde.

A ocorrência foi registrada pelo vereador Cabo Ângelo (PV). Ele relatou que foi informado que parentes de servidores que atuam na administração do prefeito José de Filippi Júnior (PT) tinham recebido a vacina antes da hora. Ao chegar à unidade, checou no sistema do equipamento que as seis pessoas da denúncia, de fato, constavam como imunizadas.

Na listagem repassada ao vereador e obtida pelo Diário estão Carolina Aparecida Mariano, 32 anos (que tomou a primeira dose no dia 12 de abril); Rafael Tadeu Mariano, 24, (que está com a imunização completa, com doses recebidas em 12 de abril e 28 de maio); Antônia Alves da Conceição, 55 (também completamente imunizada, com doses no dia 15 de abril e 20 de maio); Vitor da Silva Rolim, 27 (doses recebidas no dia 19 de março e 8 de abril); Antônio Wilson Caponi, 59 (doses aplicadas em 13 de março de 10 de abril); e Marcos Cherfem, 52 (doses em 12 de abril e 6 de maio).

Cherfem seria o funcionário de uma padaria na Avenida Sete de Setembro. Os demais são parentes de agentes comunitários de saúde e técnico de enfermagem.

A Prefeitura de Diadema tem aplicado o imunizante a moradores com 35 anos ou mais. Em abril, período da vacinação dos suspeitos, o público-alvo era de pessoas na casa dos 60 anos.

“Recebi a denúncia e fui à UBS do Paineiras para investigar. Inicialmente encontrei resistência da gerente da unidade, mas depois consegui constatar no sistema que essas pessoas haviam furado a fila. Decidi ingressar com o boletim de ocorrência para que a investigação tome seu curso, para que haja apuração se houve dolo e os motivos pelos quais essas pessoas foram vacinadas por antecipação”, disse Cabo Ângelo. A ocorrência foi registrada no 3º DP (Canhema), com investigação de falsidade ideológica.

“Difícil ver gente na casa dos 40 e 50 anos torcendo para chegar logo a vez na vacinação enquanto filhos de funcionários, com 27 anos, foram vacinados, tomando as duas doses”, emendou o verde. “Precisamos ter controle maior das vacinas. A coisa está mais tranquila porque a vacinação chega na casa dos 30 anos. Mas o caso não deixa de ser grave.”

Em nota, a administração admitiu que recebeu também a denúncia de fura-fila da vacinação no município. “A Prefeitura reforça que vai agir com o rigor que a situação merece e afirma que já começou a realizar as devidas apurações. Após a conclusão da averiguação, caso seja comprovada alguma irregularidade, os responsáveis receberão as penalidades cabíveis”, informou o Paço.

“A campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 em Diadema segue respeitando as diretrizes dos Programas Nacional e Estadual de Imunização e, o uso de doses remanescentes é evitado. Só ocorre em último caso, mediante regras claras estabelecidas por documento técnico assinado conjuntamente pela coordenação de vigilância à saúde e coordenação de atenção básica, dando prioridade à próxima faixa etária a que estamos em fase de vacinação”, finalizou.