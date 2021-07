Curso gratuito sobre cultura africana tem inscrições abertas em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 17:26



Estão abertas até o dia 15 de julho as inscrições para o 8° Curso de Formação do Ensino da Cultura Afro-Brasileira e Africana. As aulas são gratuitas e serão realizadas sempre aos sábados, das 10h às 12 horas, de maneira online. O curso é promovido pelo Fórum de Promoção de Igualdade Racial Benedita da Silva, que há mais de 20 anos agrega diversas lideranças e representantes das entidades e associações dos movimentos negros para discutir políticas públicas de ações afirmativas para erradicação do racismo e de toda e qualquer forma de preconceito em Diadema.

O objetivo do curso é ampliar o conhecimentos sobre a História de Lutas dos Movimentos Negro Brasileiro com ênfase na organização deste movimentos em Diadema. A formação também traz a iniciativa de colaborar e contribuir com a aplicação da Lei Federal de nº 10.639/03 e 11.645/08 que alterou a LDB ( Lei de Diretrizes Básicas), tornando obrigatória a inclusão das culturas africanas e afro-brasileira e a história do povo indígena na estrutura curricular do Ensino Fundamental e Médio público e privado, bem como também discutir, divulgar e fazer valer o Estatuto de Igualdade Racial.

As incrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/36A4h65 até o dia 15 de julho e a aulas começam no dia 24 de julho e têm encerramento previsto para o dia 20 de novembro.