Secretário de Segurança de Rio Grande pede demissão após bate-boca com prefeito

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 17:22



Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil em Rio Grande da Serra, Francisco Júnior Campos da Costa foi exonerado na manhã desta segunda-feira (12) do governo do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos) depois de bate-boca com o chefe do Executivo.

O Diário apurou que Campos, que é policial militar, foi flagrado em um bar em Mauá na noite de domingo e que teria dado uma “carteirada” sobre os agentes que o abordaram na cidade. O caso chegou ao conhecimento de Claudinho, que cobrou postura de seu colaborador direto.

Testemunhas que acompanharam a reunião relataram que o tom da conversa subiu, com gritos e palavras de baixo calão proferidas. Claudinho disse que não iria admitir postura semelhante de um secretário e avisou que o demitiria. Campos se antecipou, se encaminhou ao departamento de recursos humanos e pediu exoneração.

Foi a quarta baixa no secretariado de Claudinho, que já perdeu os ex-titulares Ronaldo Feitosa (Assuntos Jurídicos), Maria José Pereira Zago (Saúde) e Daniel do Amaral (Administração).

Fontes próximas ao prefeito comentaram ao Diário que o favorito para substituir Campos é o advogado Carlos José Duarte (PSDB), que recentemente foi nomeado com gestor lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. O nome do tucano agrada justamente por ele ser do partido do governador João Doria (PSDB) e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), atualmente o principal parceiro político de Claudinho.

A equipe do Diário aguarda posicionamento da administração. Campos disse que o caso não passa de boato.