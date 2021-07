Desentendimento entre Larissa Manoela e mãe foi motivado por questão financeira

12/07/2021 | 17:10



Ao que parece, o desentendimento entre Larissa Manoela e sua mãe, Silvana Santos, ainda vai longe - e não seria algo recente! Recentemente, a matriarca deixou de seguir a filha nas redes sociais e se mostrou descontente com a viagem da família para os Estados Unidos, fazendo com que alguns internautas especulassem que as duas teriam se estranhado por conta da amiga que acompanha a atriz na viagem. E, de acordo com Fabíola Reipert, no quadro Hora da Venenosa desta segunda-feira, dia 12, os fãs parecem ter acertado o chute!

Embora alguns tenham arriscado dizer que a mãe de Larissa estaria incomodada com os boatos de namoro entre a filha e a amiga - que foram desmentidos pela ruiva -, Fabíola conta que o descontentamento de Silvana é algo mais voltado para a questão financeira. Segundo ela, a família teria se desentendido no aeroporto, quando a mãe proibiu a artista de pagar a diferença da passagem da amiga, que viajou na classe econômica enquanto Manoela e seus pais optaram pela executiva.

- A Larissa Manoela e os pais tinham comprado bilhetes para voar na classe executiva, e a amiga da Larissa, que foi convidada pela artista para acompanhá-la na viagem, precisou embarcar na classe econômica, porque a Silvana, a mãe, teria proibido a atriz de pagar a diferença.

Mas isso não é tudo! Reipert conta que a irritação de Silvana com a tal amiga não é de hoje, já que a atriz chegou a pagar outros passeios para a garota - inclusive um ingresso para o show do Justin Bieber, que custou dez mil reais!

- A Silvana tem reclamado há algum tempo da amizade entre as duas, não tem gostado muito. A Larissa nega que elas estejam namorando, mas ela chegou a pagar para a amiga um ingresso para o show do Justin Bieber, elas curtiram em Las Vegas. Cada ingresso custou dez mil reais, tudo por conta da Larissa.

Vish! Será que logo as duas irão se acertar?