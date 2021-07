Ticiane Pinheiro e César Tralli celebram o aniversário de Manuella

12/07/2021 | 17:10



Ticiane Pinheiro sempre encanta os seguidores ao compartilhar cliques super fofos das filhas, Rafaella Justus, fruto do casamento com Roberto Justus, e Manuella, de sua atual relação com César Tralli!

Nesta segunda-feira, dia 12, Manu completou dois anos de idade e a apresentadora compartilhou uma foto da comemoração. Na imagem, a pequena aparece ao lado dos pais e da irmã.

Tudo de mais lindo sempre e que a nossa família seja sempre unida. Tenho muito orgulho de vocês, escreveu a apresentadora.

Fofos, né?