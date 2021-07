Em Las Vegas, Anitta participa de evento com Justin Bieber e outros famosos

12/07/2021 | 17:10



Parece que o último sábado, dia 10, foi bastante animado para Anitta! Passando uma temporada nos Estados Unidos, a cantora participou de uma festa bombástica - repleta de celebridades.

O evento foi a inauguração do clube Delilah, em Las Vegas, e a brasileira confraternizou ao lado de Justin Bieber, Megan Fox, Machine Gun Kelly, Kendall Jenner, Tyga e outros famosos. Chique, não é mesmo?

Além disso, recentemente, Anitta também fez a alegria dos fãs ao posar com Izzy La Reina, cantora brasileira radicada nos EUA. As duas estavam celebrando o aniversário do chef de cozinha Brunno Martins.

Garotas do Rio, escreveu Izzy.