Artista brasileiro da DC Comics morre por complicações da covid-19

12/07/2021 | 16:30



O artista Robson Rocha, da DC Comics, morreu em decorrência da covid-19 no domingo, 11. Ele estava internado desde junho no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A notícia foi divulgada por familiares e colegas de trabalho dele, nas redes sociais. Jim Lee, diretor criativo da DC, lamentou a morte de Robson e destacou seu talento.

"É com grande tristeza que compartilho a triste notícia do falecimento do artista da DC Robson Rocha. Um jovem artista incrivelmente talentoso do Brasil. Robson começou na DC há apenas 11 anos e sempre me impressionou", disse no Twitter.

Rocha já trabalhou em títulos como Sinestro, Aves de Rapina e Batman/Superman. O brasileiro trabalhou também com Lanternas Verdes da fase Renascimento DC e também foi um dos destaques do Artist's Alley da CCXP 2019.

Ele deixa uma filha pequena e esposa, além de milhares de amigos e fãs. Nas redes sociais, colegas como Fabi Marques, Marcio Fiorito e Doc Shaner manifestaram seu pesar e sentimentos.

"Hoje, a indústria de quadrinhos perdeu um de seus maiores talentos. Eu, eu perdi um irmão. Robson Rocha estava destinado a ser um dos gigantes da indústria, e ele já estava a caminho de se tornar um. Eu costumava brincar com ele que seu trabalho era tão bom que chegava a ser ofensivo".

"Completamente devastado por ouvir da morte de Robson Rocha. Eu vi seu material pela primeira vez com Tom Taylor em Superman/Batman há alguns anos e fiquei muito impressionado, mas redescobrí-lo em Aquaman com Kelly Sue no último ano tem sido uma enorme alegria. Desejo todo o meu melhor sentimento para sua família".