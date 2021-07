Ao lado de Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo comemora aniversário do neto

12/07/2021 | 16:10



No último domingo, dia 11, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para compartilhar fotos do aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. A comemoração de sete anos de idade do pequeno aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Na imagem, Zezé aparece ao lado de sua esposa, Graciele Lacerda.

Comemorando o aniversário do meu príncipe, meu neto Joãozinho. Que Deus te abençoe muito, meu amor!, escreveu o cantor.

Wanessa também aproveitou a ocasião para homenagear o filho e compartilhou um momento ao lado da família.

Festa do JF aqui no Espírito Santo para se divertir com os primos e a família! Nosso super-herói!

Lembrando que as últimas semanas foram agitadas para a família Camargo, após Zilu Camargo ter perdido a briga judicial com o artista. A empresária pediu uma revisão da divisão de bens, mas o juiz deu a vitória para o cantor sertanejo. A partir disso, Zilu postou um vídeo em seu canal de YouTube para fazer um desabafo e deu o que falar!