Atriz de NCIS é acusada pelo ex-marido de sequestrar o próprio filho

12/07/2021 | 16:10



Parece que Zoe McLellan, atriz conhecida por seu papel como Meredith Brody nas séries NCIS e NICS: Nova Orleans, virou o centro de uma grande polêmica envolvendo a custódia do filho de oito anos de idade. A artista estaria sendo procurada pela polícia dos Estados Unidos sob acusações de sequestro por parte do ex-marido - que já foi acusado de abusar sexualmente da criança.

De acordo com o TMZ, Jean-Pierre Gillain, o ex-marido de Zoe, teria feito um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seu filho em maio de 2021, alegando não ter notícias da criança ou de sua mãe desde abril de 2019. Dessa forma, a Justiça teria emitido um mandado de prisão para McLellan - fora do estado de Los Angeles, onde a foi aberta a ação.

Em dezembro de 2020, Gillain chegou a publicar em seu Instagram uma montagem com fotos de Zoe alegando que ela havia sequestrado seu filho e estava foragida. O TMZ ainda afirma que, de acordo com as informações obtidas, a artista não teria sido encontrada até o momento, mas haveria indícios de que ela estaria em algum lugar de Nova Orleans. O site conta que ela e o filho estão fora das redes sociais, e destaca que a atriz não assumiu papéis relevantes desde 2019.

A polêmica acerca da guarda do pequeno, no entanto, teria começado em 2017, quando Zoe levou o filho consigo para o Canadá a fim de gravar a série Designated Survivor, da Netflix. Na época, a atriz chegou a ser processada pelo ex, que alegava que ela estava exigindo que ele consentisse com a mudança e concordasse em assinar um novo acordo de custódia.

O advogado de Zoe, por sua vez, teria afirmado o seguinte:

Gillain não pode suportar o estilo de vida que ela oferece a seu filho. É por isso que afirma que ele precisa ficar com a mãe enquanto ela filma por um ano no Canadá, mas ela diz que ajudará com as despesas de viagem do pai para que ele possa visitar o filho.

Mas isso não é tudo! De acordo com o Daily Mail, Jean-Pierre chegou a ser preso e autuado no ano de 2020 no estado da Louisiana sob acusações de estupro em primeiro grau e crime agravado contra acusações de natureza, cuja vítima seria seu próprio filho. A suposta violência teria ocorrido entre os anos de 2014 e 2016 - quando a criança tinha entre um e três anos de idade - na própria casa da família.

Na época da prisão, Zoe ainda teria se pronunciado por meio de seus advogados:

Não tem um roteiro que eu tenha lido mais horrível do que esse. Entretanto, eu sempre digo para meu filho que somos guerreiros e estamos lutando por ele e que vamos conseguir mantê-lo seguro. Existem outras vítimas. Tenho esperança de que elas tenham a coragem de dar um passo à frente.

Vale lembrar que McLellan e Gillain foram casados entre os anos de 2012 e 2016.