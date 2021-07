Caminhada Noturna retorna ao Parque Vila Velha em 24 de julho

Redação

12/07/2021 | 15:56



Um dos passeios mais tradicionais do Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná, a Caminhada Noturna voltará a ser realizada a partir de 24 de julho, em noite de lua cheia. Os ingressos, que custam R$ 88, estão à venda no site oficial a partir de hoje (12 de julho).

De acordo com o cronograma divulgado pela Soul Vila Velha, concessionária da área verde, a Caminhada Noturna será realizada em sábados de lua nova ou cheia. Durante os eventos, os participantes poderão chegar às 17h30 para apreciar o pôr do sol no Parque Vila Velha e partir para o tour a partir das 18h30. Os tours terminam por volta de 22h30.

Como é a Caminhada Noturna no Parque Vila Velha

A Caminhada Noturna no Parque Vila Velha tem como principal objetivo a observação dos astros. O passeio é feito sob a luz da lua e das estrelas e inclui uma parada para contemplação na Taça, a formação rochosa mais icônica da região.

Durante o tour, é possível ainda avistar detalhes do céu, com o acompanhamento de um especialista em astronomia, a partir de um telescópio situado no Centro de Visitantes. Quando há boa visibilidade dá para ver os planetas do sistema solar (com direito aos anéis de Saturno), além de berçários de estrelas, aglomerados com até dez milhões de sóis e a superfície da lua.

Serviço

Confira outros detalhes da Caminhada Noturna no Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná.

A entrada no parque deve ocorrer entre 17h30 e 18h, para apreciar o pôr do sol e iniciar a caminhada pontualmente às 18h30. O cronograma do passeio inclui:

– 18h30: Saída do Centro de Visitantes.

– 19h: Início da trilha dos Arenitos.

– 20h: Chegada na Taça.

– 20h15: Retorno ao Centro de Visitantes pelo asfalto.

– 20h45: Início da observação pelo telescópio – caso o céu esteja encoberto, a visualização do céu é feita por projeção.

– 22h30: Encerramento e fechamento do Parque.