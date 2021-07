Cissa Guimarães e outros famosos se imunizam contra Covid-19

12/07/2021 | 15:11



Bastante emocionada, Cissa Guimarães recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta segunda-feira, dia 12. Usando uma camisa com o rosto do filho Rafael Mascarenhas estampado, a atriz compareceu ao posto do Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, e levou a tão esperada picadinha. Hoje tomei minha segunda dose, graças a Deus, ao SUS e a todas as vacinas! Tem que tomar a segunda dose, gente. Só assim a nossa imunidade fica fortalecida! Vamos vencer essa guerra juntos, nos cuidando! E continuo com todos os cuidados, máscara, álcool, distanciamento. Mas agora estou mais forte para vencer esse inimigo invisível. Emocionada e feliz, por mim e por todos nós. Como pessoa e como cidadã. Vacina já! E segunda dose sempre!, escreveu nas redes sociais.

Maria Flor também se imunizou. Nas redes sociais, a atriz escreveu: Chorei, chorei, chorei. Ufa! Esperança para 2022.

Júlia Rabello recebeu a primeira dose e comemorou: Chegou a minha vez!. Assim como a mãe de Anitta, Miriam Macedo, que tomou a segunda dose na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.

Já Marjorie Estiano não poupou palavras para descrever a emoção de tomar a primeira dose do imunizante no dia 12 de julho. Bom dia. Todo mundo que entrava ali no Corpo de Bombeiros tinha um tom especial. Um tom emocionado. Tanto de quem chegava quanto de quem estava ali para nos receber. Muita coisa se apresenta nesse momento, nessa ação. A ciência se apresenta poderosa, imponente. A cidadania se apresenta elegante, chique. O SUS se apresenta em toda sua inteligência e generosidade. Os profissionais com toda competência e entrega. A população implicada nos seus direitos e deveres... E doses extras de amor e esperança. Vacina no braço, momento marcado na alma. No meio de tantas mortes, tanta dor, desinformação, tanta corrupção... Viva a saúde! Viva o SUS! Viva os profissionais da saúde! Agradeço estar viva! Agradeço ser brasileira! Não tenho vergonha do meu país. O Brasil é maravilhoso e nós não vamos entregá-lo na mão de quem desconhece o seu valor.