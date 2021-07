Justiça decide a favor de Luana Piovani em processo de Kadu Moliterno

12/07/2021 | 15:10



Parece que o processo de Kadu Moliterno contra Luana Piovani não saiu bem como o ator esperava! Recentemente, Kadu estava processando Piovani por conta de um vídeo, publicado no canal de Youtube da atriz, no qual ela menciona uma denúncia de violência doméstica contra o artista - mas, de acordo com o colunista Ancelmo Gois, as alegações do ator teriam sido desconsideradas pela Justiça!

No vídeo em questão, Luana critica o fato de que, mesmo após a denúncia ter sido feita em uma revista de grande circulação, Kadu não sofreu represálias e continuou conseguindo trabalhos e atenção midiática:

- Kadu Moliterno, que já foi meu par romântico, bateu na esposa, ela saiu na capa da revista, escrito: Não foi a primeira vez, e eu não soube de condenação. Ele continua trabalhando, fazendo novela, posando com as novas namoradas no Caribe, nessas revistas sensacionalistas.

O processo teve início em 2017, quando o ator recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pediu 50 mil reais como indenização por danos morais. Agora, Ancelmo conta que o artista não apenas teve suas alegações desconsideradas na ação, já que a Justiça considerou que Luana estava dentro do direito de se manifestar, mas também acabou tendo um valor em sua conta bancária bloqueado para fazer cumprir a sentença emitida contra o artista.

Ainda segundo o colunista, o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível, ordenou a penhora de oito mil reais das contas bancárias que estão em nome do ator - que também teve uma apelação negada por desembargadores da 27ª Câmara Cível.

Procurada para comentar sobre a situação, a assessoria de imprensa de Kadu ainda não se pronunciou. Vish!