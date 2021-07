Wild vence em Hamburgo e Monteiro cai na estreia em torneio sueco

12/07/2021 | 14:28



O tênis brasileiro somou uma vitória e uma derrota nesta segunda-feira nos torneios da ATP. Thiago Wild venceu em sua primeira partida na chave principal do Torneio de Hamburgo, na Alemanha, enquanto Thiago Monteiro foi eliminado logo em sua estreia em Bastad, na Suécia.

Após vencer dois jogos no qualifying e entrar na chave principal, Wild manteve o ritmo e derrotou o espanhol Nicola Kuhn, convidado da organização, de virada. O brasileiro começou muito mal o jogo, vencendo apenas um game no set inicial. Mas exibiu forte reação e fechou a partida em 2 a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/2, em 1h58min.

No saibro do torneio alemão, de nível ATP 500, Wild terá desafio mais complicado na segunda rodada. Ele vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Laslo Djere, que já foi campeão do Rio Open, e o alemão Jan-Lennard Struff. Se vencer mais uma, o brasileiro, atual 127º do mundo, deve se reaproximar do Top 100 do ranking.

Já Monteiro segue sem emplacar boa sequência de jogos na temporada. O cearense foi eliminado pela oitava vez em uma estreia, nesta segunda. Ele foi superado pelo alemão Yannick Hanfmann por 6/2 e 7/5, no saibro de Bastad, na Suécia. Irregular ao longo da partida, ofereceu pouca resistência ao rival.

Garantido na Olimpíada de Tóquio, Monteiro ocupa no momento o 93º lugar do ranking, após perder 12 postos na lista da ATP. Poderá sofrer nova queda na próxima atualização, na semana que vem. O brasileiro tenta exibir maior regularidade, visando os Jogos Olímpicos e também a reta final da temporada após sofrer com lesão e ter contraído a covid-19 neste ano.