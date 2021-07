Menina de 4 anos morre durante briga de vizinhos em Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 13:19



Na noite do último domingo (11), uma menina de 4 anos morreu após ser baleada em uma briga de vizinhos, no jardim Ana Maria, em Santo André.

O pai e a garota estavam em um carro, com outras três crianças, chegando em casa, quando o homem acabou discutindo com um vizinho que, em seguida, disparou várias vezes. Os tiros atingiram a menina no tórax e no pai, na perna e no braço. As demais crianças não foram atingidas. Os dois foram encaminhados ao CHM (Centro Hospitalar Municipal) da cidade, mas a menina morreu no local.

Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), assim que ouviu os disparos, a mãe da garota entrou em luta corporal com o homem que atirou na garota e levou uma ''coronhada'' do indivíduo. A mulher ainda contou, de acordo com o BO, que "o motivo dos disparos foi em decorrência de desavenças antigas entre o autor e o marido dela", relata trecho do boletim.

O atirador fugiu depois do ataque.