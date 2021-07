Com Covid-19, Ana Maria Braga apresenta melhora no estado de saúde

12/07/2021 | 13:10



Ana Maria Braga continua afastada do programa Mais Você desde que fez o teste e descobriu que estava com o novo coronavírus, no dia 5 de julho.

Nesta segunda-feira, dia 12, a assessoria de imprensa de Ana Maria Braga informou que ela está melhorando, mas que não tem mais detalhes sobre o estado de saúde da apresentadora.

Vale lembrar que Ana Maria já havia recebido as duas doses da vacina contra a Covid-19