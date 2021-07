Tiago Leifert revela ter perdido amizade com celebridade após dar nota baixa no Dança dos Famosos: - Eu encontro com ela e ela sai de perto

12/07/2021 | 13:10



Quem é que já não perdeu uma amizade por ser sincero demais? Pois parece que isso chegou a acontecer com Tiago Leifert durante o Dança dos Famosos! Durante a exibição da competição no último domingo, dia 11, o agora apresentador da atração acabou revelando que, numa ocasião anterior em que compôs o júri da disputa, acabou dando uma nota abaixo de dez para um dos competidores, que era seu amigo - e revelou que o famoso não fala com ele até hoje por conta da situação!

De acordo com o jornalista, a situação entre ele e o famoso - que não teve o nome confirmado por Tiago - ficou tão estremecida que, além de os dois não se falarem mais, a celebridade em questão nem mesmo fica perto de Leifert nos estúdios Globo!

- Sabe que eu vim aqui um dia de jurado artístico, era na época que eu dava 9,7, 9,6. Eu dei a nota, falei umas coisas, veio outro artístico e deu 10, outro e deu 10, e eu pensei: Ferrou, estou morto, já era. Só que aí veio o júri técnico e falou: Não, o Tiago tem razão. Pensei: Putz, piorou, a pessoa vai ser eliminada. A pessoa foi eliminada e ela não olha na minha cara até hoje, eu encontro com ela na vinheta de final de ano e ela sai de perto.

Os internautas, é claro, prontamente começaram a especular de quem Tiago Leifert estaria falando, com alguns exigindo que os usuários mais investigativos do Twitter conseguissem descobrir a informação - além de reclamarem do fato de que o apresentador deixou a fofoca pela metade!

Os pedidos dos telespectadores, inclusive, foram atendidos pelos detetives da web, que prontamente levantaram o histórico de participações de Leifert como jurado e resgataram as notas mais baixas dadas pelo apresentador, oferecendo uma gama de possibilidades - e levando em conta que a jurada Claudia Motta entregou que estava presente na ocasião.