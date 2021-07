Marília Mendonça, Solange Almeida e mais famosos se manifestam após vídeos de DJ Ivis agredindo a esposa virem à tona

12/07/2021 | 11:10



Marília Mendonça, Solange Almeida, Pocah e outros famosos se manifestaram sobre o caso de agressão envolvendo DJ Ivis e sua ex-esposa, Pamella Gomes de Holanda. Nas redes sociais, os artistas se manifestaram contra o DJ, que apareceu agredindo a companheira em vídeos que viralizaram na web. A vítima do cantor agradeceu pelo apoio que tem recebido e reforçou que não irá se calar diante da violência doméstica sofrida.

DJ Ivis, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. É inaceitável, intragável e brutal. Que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer oportunidade de tentar se justificar, escreveu Marília.

DJ Ivis, você não é vítima, você é um covarde! Não adianta ficar tentando justificar a agressão a sua mulher. Está gravado, escreveu Pocah.

Por nenhuma mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos calar. Não existe justificativa. Todo o meu apoio a Pamella e repúdio às cenas e atos de horror do DJ Ivis. Violência contra mulher é crime, disse Juliette, campeã do BBB21.

Fica aqui nosso repúdio a qualquer tipo de agressão física ou psicológica contra nós mulheres, não viemos ao mundo pra apanhar de homem, e que isso fique cada vez mais claro! coleguinhas não se calem, denunciem, agressão não tem desculpa, tem lei, escreveram Simone e Simaria.

Nunca encoste a mão em uma mulher! Vamos espalhar amor e paz não só para a Pamella, mas para todas as mais de 12 mil mulheres que são agredidas e violentadas diariamente no Brasil, disse Wesley Safadão.

- Você não está sozinha. Em briga de marido e mulher se mete a colher sim. A qualquer sinal denuncie, ligue 180 e evite mais um feminicídio, disse Solange Almeida em um vídeo.

Samantha Schmutz, Stéfani Bays, Carlinhos Maia, Gkay e outros nomes também se manifestaram sobre o caso, repudiando as atitudes de DJ Ivis. Artistas ainda demonstraram indignação pelo artista ter ganhado seguidores após vídeos virem à tona.

Entenda o caso

Vídeos gravados por câmera de segurança interna mostram DJ Ivis agredindo Pamella na frente da filha e de outras duas pessoas. Nas imagens, divulgadas por ela, não é possível identificar adas datas em que as agressões ocorreram.

Ivis é produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró. Neste ano, ele se lançou como artista e fez sucesso com as músicas Volta Bebê, Volta Neném e Esquema Preferido. A produtora Vybbe, responsável pelo gerenciamento da carreira dele, informou que desligou ele da empresa.

Diante do caso, Xand Avião se manifestou sobre o colega:

Nada justifica violência, ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da Vybbe, infelizmente, não tem como continuar com ele na nossa empresa, declarou.

Além dos vídeos, Pamella ainda mostrou fotos de como seu corpo ficou após as agressões.

Ela ainda agradeceu por todo o apoio que tem recebido:

Eu quero e preciso agradecer todo apoio que estou recebendo. Dizer que não estou bem, mas que estou segura, eu e minha filha. E dizer também que hoje o meu choro é de alívio por certeza que Deus está com a gente, que nunca mais vou viver o que vivi e que não preciso mais fingir pra ajudar ninguém. Não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência que permita ele de ficar impune. Eu me calei por muito tempo! Eu sofria sozinha com minha filha, sem apoio até dos que se diziam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e precisavam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o jeito dele, era esse o temperamento dele e que se eu quisesse viver com ele, teria que se me sujeitar e ser submissa. Não se calem!!! Não se calem jamais!!!Eu não vou me calar! Por mim e por você, minha filha, que é mulher, que sentia junto comigo, antes de nascer, a angústia, o medo. Estamos salvas. Estamos Salvas!!! Acabou a vida de vídeo game, a vida de novela, de comercial de margarina pra ganhar em cima. E você nunca foi um cara família, até porque você não sabe o que é ser uma.

O outro lado

O DJ se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. No comunicado, ele foca no término com Pamella.

Infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo e já faz uma semana que estamos separados de fato. Estamos tentando de todas as maneiras que tudo isso tenha uma solução. Temos uma filha que não precisa viver no meio de conflitos. Desde a separação, semanalmente, envio um valor para as despesas, já deixei pago pediatra e vacinas da nossa filha, diz em trecho de nota.

Em um vídeo, ele pontuou que os dois tinham um relacionamento conturbado, confirmou as agressões e falou que vinha sendo ameaçado:

- Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E, como eu disse, tenho como provar tudo, nada vai justificar a reação que eu tive, mas não aguentava mais ameaças (...) Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim, porque eu não posso. As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas estão comentando as coisas que não sabem.