BCE vai discutir novo 'forward guidance' na próxima semana, afirma Guindos

12/07/2021 | 10:17



O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta segunda-feira (12) que a instituição vai discutir seu novo "forward guidance" (orientação de perspectiva futura) na próxima semana. O BCE tem reunião de política monetária marcada para o dia 22. O "forward guidance" irá conter a nova definição do BCE para estabilidade de preços, afirmou Guindos, que falou durante evento online do Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras (Omfif, pela sigla em inglês). Na semana passada, o BCE ajustou sua meta de inflação para 2%. Anteriormente, a instituição perseguia inflação "próxima, mas ligeiramente abaixo" de 2%.