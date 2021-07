Mark Hoppus, vocalista e baixista do Blink-182, revela que fará exame para avaliar câncer: Pode determinar se irei viver ou morrer

12/07/2021 | 10:10



Mark Hoppus, vocalista e baixista da banda Blink-182, compartilhou com os fãs a notícia de que foi diagnosticado com câncer no dia 24 de julho, revelando que estava sob tratamento há três meses, realizando quimioterapia. Já na tarde do último domingo, dia 11, o músico voltou a compartilhar atualizações de sua luta contra a doença através do Twitter, afirmando que fará um exame para determinar a gravidade da enfermidade.

Na rede social, Mark publicou uma thread de dois tweets nos quais agradece aos fãs pelas mensagens de apoio e revela que irá realizar um exame para investigar se a natureza do câncer pode vir a ser maligna, além de publicar uma imagem circulando a região afetada pela doença:

Desculpem se estou compartilhando [informações] demais, mas é tão surreal pensar que esta semana farei um teste que pode muito bem determinar se irei viver ou morrer. Obrigado a todos pelos pensamentos positivos e incentivo. Eu li todas as suas mensagens e isso significa muito para mim. Obrigada. Vou vencer isso com quimioterapia ou transplantes de medula óssea, mas de qualquer forma, estou determinado a chutar o traseiro do câncer diretamente nas bolas. Amo todos vocês. Vamos nessa.