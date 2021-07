Governo exonera diretor olavista de fundação do Itamaraty

12/07/2021 | 09:46



O governo exonerou do cargo de presidente da Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) Roberto Goidanich, responsável por organizar estudos e debates do Itamaraty. O diplomata era ligado ao ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e tido como um representante da "ala olavista" do governo federal, numa referência aos seguidores do escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho. A exoneração consta em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 12. Para seu lugar, foi nomeada a embaixadora Márcia Loureiro, que foi assessora internacional no Ministério da Justiça na gestão do então ministro Alexandre de Moraes e era cônsul-geral do Brasil em Los Angeles (EUA).