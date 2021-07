Oito em cada 10 brasileiros querem fazer turismo sustentável no futuro

Redação

Do Rota de Férias



12/07/2021 | 07:56



O turismo sustentável é uma tendência em diferentes partes do mundo. No Brasil, por exemplo, 78% das pessoas afirmam que pretendem realizar viagens desse tipo no futuro. O número faz parte de um levantamento realizado pelo site Booking.com, que ouviu mais de 29 mil viajantes de 30 países, em março de 2021.

Turismo sustentável

Segundo o Relatório de Viagens Sustentáveis da Booking.com para o ano de 2021, o Brasil é o terceiro país no qual as pessoas mais acreditam que devem agir agora para salvar o planeta para as gerações futuras (85%), atrás apenas do Quênia (88%) e da Tailândia (87%). Quase metade (47%) dos brasileiros admitiu que a pandemia mudou sua postura e fez com que colocassem em prática mudanças positivas no dia a dia. Em casa, por exemplo, o grupo passou a priorizar fatores como reciclagem de lixo (53%) e redução do desperdício de comida (50%).

A pesquisa indica que o comprometimento com a sustentabilidade na vida cotidiana está em sintonia com a maneira que as pessoas pretendem viajar no futuro. No brasil, 9 em cada 10 viajantes (89%) pretendem reduzir seu consumo de energia (por exemplo, desligando as luzes e o ar-condicionado quando não estiverem no quarto), e 85% querem usar meios de locomoção mais ecológicos, como transporte público e bicicletas (além de simplesmente caminhar), em vez de táxis ou carros alugados.

O respeito pela comunidade local também se mostrou muito importante: 76% dos brasileiros querem ter experiências autênticas em suas viagens. Além disso, para 94% dos viajantes do país, compreender outras culturas e preservar o patrimônio cultural é essencial.

O levantamento indica ainda que 92% dos brasileiros querem garantir que o impacto econômico do setor de viagens seja distribuído de maneira igualitária em todos os níveis da sociedade. Já 76% deles estão dispostos a abrir mão de atrações e destinos populares com o objetivo de evitar superlotação e ajudar a distribuir os benefícios positivos do turismo entre outros destinos e comunidades menos visitados.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar a viagem para fazer turismo sustentável, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.