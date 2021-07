Região vacina população geral contra a Influenza

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 07:00



Moradores do Grande ABC com mais de 6 meses de idade podem receber a partir de hoje a vacina contra a Influenza (gripe). Com a baixa procura dos públicos-alvos – a cobertura foi de apenas 50% nas cidades da região –, o Ministério da Saúde recomendou a Estados e municípios que as doses que sobraram fossem aplicadas na população geral e a medida ganhou adesão dos sete municípios.

A campanha será realizada em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem necessidade de agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – em Santo André o horário foi estendido até as 17h. Para garantir a imunização é preciso apresentar documento com foto, CPF e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), caso tenha. As secretarias de saúde recomendam levar a carteirinha de vacinação, já que é uma ótima oportunidade para atualizar caso tenha algum imunizante atrasado.

Outra recomendação importante é o intervalo entre a aplicação da vacina contra a Covid e a da gripe. Especialistas recomendam esperar pelo menos 14 dias entre uma e outra, principalmente para que possíveis efeitos colaterais de um dos dois imunizantes possam ser relatados com mais segurança. A prioridade, no entanto, é a proteção contra o novo coronavírus.

As prefeituras também informam que os moradores identificados com Covid-19 (em curso) ou há menos de 28 dias devem adiar a vacinação da Influenza até que esteja com a saúde completamente restabelecida.

“Contamos com a participação de todos que integram os públicos-alvo para que procurem os postos e garantam sua proteção contra a gripe. Estas pessoas ainda terão prioridade a partir do dia 12 (hoje), mas toda a população poderá se vacinar enquanto houver doses disponíveis na rede”, diz a médica da divisão de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Helena Sato.

Conforme balanço estadual, 8,4 milhões de doses da vacina contra a gripe foram aplicadas nos públicos-alvo, correspondendo a cobertura vacinal de 45,9%, entre um total de 18 milhões de pessoas que integram as categorias indicadas na campanha. Com exceção dos indígenas – único grupo a atingir 100% de cobertura –, todos os demais têm coberturas inferiores a 65% quando o ideal é alcançar a pelo menos 90%.

A vacina contra a Influenza também ajuda a controlar as síndromes gripais, já que os sintomas são muito parecido com os do novo coronavírus. “A gripe e a Covid-19 são doenças respiratórias que circulam simultaneamente aqui no Estado. Por isso, toda medida preventiva é necessária para cuidar de si e do próximo. A vacina é totalmente segura e não causa gripe, pois é composta apenas de fragmentos do vírus que garantem a devida proteção”, complementa Helena Sato.

Em 2020, o Estado de São Paulo registrou 809 casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave atribuíveis ao vírus Influenza e 119 óbitos.