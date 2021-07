Assembleia em Santo André discute atos contra o governo federal

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 20:49



Uma assembleia regional realizada na tarde de hoje (11) na Concha Acústica de Santo André, na Praça do Carmo, região central da cidade, reuniu cerca de 300 pessoas para debater os atos que estão sendo organizados contra o governo federal e que devem ser realizados nos dias 13 e 24 de julho. A atividade, batizada de Assembleia do Povo, foi organizada pelo PCR (Partido Comunista Revolucionário), UP (Unidade Popular), o PCB (Partido Comunista Brasileiro), a organização política Arma da Crítica e o Movimento de Esquerda Socialista, uma das tendências dentro do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).

Participaram do evento militantes, partidários e população de Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. Entre as propostas debatidas e aprovadas pelos presentes está a intensificação da mobilização para aumentar a adesão da população aos atos de protesto contra o governo federal e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que serão realizados este mês.