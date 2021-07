Conmebol cria protocolo e permite público na Libertadores e Sul-Americana

11/07/2021 | 19:02



Neste domingo, a Conmebol autorizou o retorno da torcida às arquibancadas a partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. Os jogos eliminatórios começam na próxima terça-feira.

De acordo com comunicado da entidade, as cidades que receberem os confrontos terão que compactuar com o acordo seguindo os protocolos sanitários vigentes em cada país.

"O retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano", disse a Confederação Sul-Americana de Futebol. No último sábado, a Argentina venceu o Brasil pela final da Copa América com a presença de aproximadamente 1,6 mil torcedores. A liberação veio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que cedeu à pressão da Conmebol e permitiu a entrada dos espectadores no Maracanã.

No total, nove países vão receber a fase que reúne 32 times, considerando as duas competições. São eles: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

Atlético-MG, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Internacional são os brasileiros vivos na Libertadores. Já Grêmio, Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Santos são os representantes na Sul-Americana.

Um protocolo de saúde foi criado para auxiliar as autoridades nacionais, como pode ser visto no comunicado da confederação abaixo:

A Confederação Sul-Americana de Futebol dá a conhecer o "Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público nos Estádios" nos jogos da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana 2021, a partir das oitavas de final.

Estabelece uma série de recomendações, que devem ser discutidas com as autoridades sanitárias de cada país para sua aplicação e / ou modificação.

A Conmebol considera que o retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano, razão pela qual, se as autoridades nacionais o permitirem, o retorno ao público é autorizado nas referidas competições.