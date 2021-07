Sonho de menino em ser PM surpreende pais

Ana Beatriz Moço

Do Diário do Grande ABC



12/07/2021 | 07:00



Os mais antigos dizem que muitas das crianças que nasceram entre os anos 1950 e 1970 sonhavam em ser bombeiros, policiais militares ou rodoviários, talvez atraídos pelas fardas pomposas ou pela importância dada às funções. Mas as coisas mudaram desde então, e ser jogador de futebol, depois de os mais jovens verem conquistas da Seleção Brasileira e o surgimento de craques com prestígio internacional, passou a ser o desejo de parte das crianças. Assim como as redes sociais agora fizeram com que ser youtuber também ganhasse espaço nos corações e mentes da garotada. Mas existem exceções, e João Vitor Quintiliano Sena, 4 anos, está entre elas. Para surpresa da família, o menino quer mesmo é ser PM (Policial Militar), e há pelo menos dois anos até já se comporta como um.

Foi assim na última semana, quando o Diário esteve na casa da família, no Jardim Elizabeth, em Mauá, para tentar descobrir de onde vem toda essa vontade de ser policial militar. Sabendo que a equipe de reportagem iria lá, desde as 12h ele colocou sua farda e esteve “em posição”, como ele mesmo contou.

Assim que cumprimentou a equipe de reportagem, levando os quatro dedinhos até a testa batendo continência, saiu marchando e parou com as duas mãos para trás e pernas entreabertas, reproduzindo exatamente o comportamento de um policial militar em serviço. Questionado sobre sua roupa, caracterizada com braçal da Força Tática, João não titubeou em dizer: “Quero ser policial”.

Seus pais, Flavia Santos Quintiliano Sena, 47, e Valvir Sena, 56, não escondem o orgulho, e o sorriso no rosto denunciava a aprovação à escolha do filho, muito embora ainda seja cedo para dizer se, de fato, ele seguirá esse pequeno grande sonho.

“Quando ele tinha só 2 aninhos demonstrou pela primeira vez o interesse na PM, quando viu uma viatura e acenou aos policiais me dizendo que eram seus amigos e que ia ser igual a eles. Não sei de onde ele tirou isso, porque nunca tinha visto policiais nem falamos nada para ele sobre a profissão”, relembrou a mãe.

De lá para cá, a paixão só aumentou. João passou a agir como policial, brincar de estar em ocorrências, além de verbalizar sua vontade em seguir a carreira, aproveitando cada passeio de carro para procurar viaturas pelas ruas da cidade. “Para nós é motivo de muito orgulho. Moramos em comunidade e, entre tantas escolhas, o João escolheu o lado do bem. Isso me mostra que ele está no caminho certo, e nós também”, garantiu Flavia. “Para mim, não tem profissão mais digna e linda do que a de um policial, que está nas ruas para proteger a gente”, completou a mãe.

Enquanto mostrava para equipe do Diário sua desenvoltura para ser policial, João usava o pai e a irmã Camilly Vitória Quintiliano da Silva, 13 – que quer ser perita criminal, profissão atribuída à Polícia Civil –, como personagem. “Eu vou pegar os ladrões e pessoas más para prender. E vou ser o polícia (sic) de moto”, vislumbra o garoto, dizendo que gosta de se vestir porque acha a farda “muito linda”.

Policiais militares da Força Tática do 30º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar) – que faz o policiamento das cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – visitaram o policial mirim. Quando João viu a equipe do primeiro sargento José Carlos da Silva chegar, embora estivesse com os olhos brilhando de alegria, fechou o rosto, ficando com semblante sério, e como se fizesse parte daquele grupo, foi até os policiais batendo continência e cruzando os bracinhos ao lado deles.

Junto do sargento, o soldado Pedro Vagner e o cabo João Marques da Silva fizeram a alegria de João, que pôde até andar de viatura e ligar a sirene, enquanto, com sua arma de água, “fazia a patrulha”. “Ganhei meu dia. Em 30 anos de profissão nunca tinha visto nada igual (ao João). É muito gratificante ver esse menino”, confessou o sargento José Carlos. “Agora sim eu sou um polícia (sic)”, comemorou João Vitor, enquanto descia da viatura, agradecendo o passeio.



CONVITE

À frente da Escola Superior de Sargentos do Estado de São Paulo, o coronel Temístocles Telmo Ferreira Araújo gravou um vídeo para o policial mirim e convidou o pequeno João Vitor para conhecer o espaço que, futuramente, poderá ser seu ambiente de formação.

Família prepara festa de aniversário temática e convida policiais militares



A festa de aniversário é sempre um momento de importância na vida das crianças, e a escolha do tema festivo se torna verdadeiro evento para os pequenos. Mas para João Vitor Quintiliano Sena, 4 anos, pensar sua comemoração – celebrada no último dia 3 – foi tarefa bem fácil. O policial mirim decidiu que comemoraria seu quarto ano com decoração da PM (Polícia Militar), corporação da qual sonha em fazer parte um dia.

Sua irmã mais velha e madrinha, Taynara Quintiliano Monteiro da Silva, 23, contou que a festa seria pequena e só entre a família próxima, devido à pandemia da Covid-19. Por isso, pensou em temas comuns e fáceis de encontrar, mostrando algumas opções para João. “Ele foi muito decidido e disse que queria fazer a festa de polícia”, relembrou.

Em menos de sete dias, Taynara mandou fazer um painel decorativo, bolo fake, farda sob medida e todos os adereços de mesa. Mas a surpresa maior ainda estava por vir, já que seu marido e padrinho de João, Wesley José Monteiro da Silva, 24, planejou convidar policiais para o momento do parabéns.

Com família de policiais, Wesley conversou com o primo e pediu ajuda para fazer uma surpresa ao pequeno cunhado. “Comprei um carrinho da força tática e pedi para que viessem e entregassem para ele, assim o João acharia que ganhou um presente do policial. Mas eles fizeram muito mais. Vieram quatro viaturas, com 12 policiais e, além do carrinho, também deram para o João uma garrafa do 30º Batalhão. Foi muito emocionante”, confessou Wesley.

O pequeno João brincou, conheceu as viaturas, conversou com os policiais e dividiu seu bolo com seus ídolos e inspiradores. “Minha festa foi de polícia, e vieram todos os meus amigos”, comemorou.