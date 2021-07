Região tem 1.163 oportunidades de emprego na semana

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 20:30



A região conta com 1.163 oportunidades de emprego em aberto nesta semana. Entre elas, 300 vagas são para atuar na Frubana, e-commerce one-stop shop para restaurantes, que está ampliando as operações para o Grande ABC. A empresa está contratando auxiliar logístico, operador de empilhadeira, conferente, líderes e supervisores. Ter experiência em hortifrúti é imprescindível e o início é imediato. Interessados devem comparecer amanhã ou no próximo dia 16, munidos de currículo impresso e documentos, na Avenida Industrial, 2.558, em Santo André.

O Assaí Atacadista recruta 285 pessoas para atuarem na loja que será inaugurada no Jardim Bom Pastor, em Santo André, nos próximos meses. Há cargos de liderança, técnicos e operacionais, tais como chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de cozinha e repositor de mercadorias. Há também funções para pessoas com deficiência. A inscrição pode ser feita apenas pelo site https://expansaoassaisantoandre.gupy.io/ até o dia 14 de agosto.

Também em Santo André, a Coca-Cola Femsa iniciou a contratação para atuar no centro de distribuição localizado na Avenida dos Estados. O encaminhamento para as 130 vagas, disponíveis em duas empresas terceirizadas, será por meio do CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda). São 60 postos para ajudante de motorista com ensino fundamental completo e não é necessário ter experiência na área, além de 70 empregos como motorista de caminhão para entrega de bebidas, cujo requisito é ter ensino fundamental completo, um ano de experiência comprovada e pelo menos três anos de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cpetr@santoandre.sp.gov.br até quarta-feira.

Na agência de empregos Luandre, são 30 oportunidades para atuar na região, entre elas, analista de departamento pessoal, com remuneração de até R$ 2.500, montador, com salário de até R$ 2.000, subencarregado de mercearia, com pagamento de até R$ 2.000, e vendedor, com vencimentos de até R$ 1.500. Quem deseja verificar todas as oportunidades e se candidatar deve acessar o site candidato.luandre.com.br ou o aplicativo da recrutadora.



CENTROS PÚBLICOS

Os centros públicos do Grande ABC oferecem 548 vagas nesta semana, sendo 302 em São Caetano, 162 em Santo André, 50 em São Bernardo, 21 em Diadema e 13 em Ribeirão Pires. Mais informações sobre oportunidades disponíveis e inscrições podem ser obtidas no site e nas redes sociais das prefeituras.