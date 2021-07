Drive-thru em Rio Grande da Serra vacina 275 pessoas contra Covid-19

Do Diário do Grande ABC



11/07/2021 | 16:57



A Prefeitura de Rio Grande da Serra realizou neste domingo (11) a terceira edição do Drive-Thru da vacinação contra a Covid-19. Foram vacinadas pessoas com mais de 35 anos foi vacinada com a primeira dose do imunizante, assim como moradores de outros grupos também puderam tomar a segunda dose. Além do Drive-Thru, a UBS Centro também realizou atendimentos. No total, 275 pessoas foram vacinadas.

Para o secretário de saúde da cidade, o hematologista Tchello Pierro, a terceira edição do drive-thru foi um sucesso, visto que a cidade já vacinou mais de 50% da população “É com muita alegria e satisfação que vejo o quanto os moradores de Rio Grande estão vindo se vacinar. Seguimos trabalhando firmes e comprometidos para preservar a saúde da população. Já vacinamos 18.391 pessoas”, destacou o secretário.

Durante a semana todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) seguem vacinando contra a Covid-19. Pelas redes sociais a Prefeitura vem atualizando o calendário e as idades que já podem tomar a vacina, que nesta segunda (12), segue com pessoas acima dos 35 anos para primeira dose e também a aplicação da segunda dose de grupos anteriores. Para tomar a vacina é preciso levar RG ou CNH, comprovante de endereço, cartão SUS e a carteirinha em caso de segunda dose.

Gestantes, puérperas e lactantes

Mulheres acima de 25 anos que são gestantes, puérperas e lactantes já podem tomar a primeira dose da vacina em todas UBSs mediante a apresentação de RG ou CNH, comprovante de endereço, cartão SUS e cartão pré-natal e preencher formulário para gestantes. No caso das puérperas, cópia da certidão de nascimento de crianças com até 2 anos. Já as lactantes, cópia da certidão de nascimento e caderneta da gestante.

Vacinação contra a gripe para toda a população

A partir da próxima segunda-feira (12), Rio Grande amplia a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza H1N1), para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Todas as UBSs da cidade irão atender das 8h às 16h. Para tomar a vacina é necessário levar RG ou CNH, comprovante de endereço, cartão SUS e carteirinha de vacinação. É importante ressaltar que os pacientes precisam respeitar intervalo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a gripe e a vacina contra a Covid-19.